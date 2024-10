I’Giglio scalda i motori: "Entusiasmo e tranquillità"

La Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino sta scaldando i motori in vista del prossimo campionato di serie B2. Queste le parole del direttore sportivo Stefano Campitelli: "Diamo il via a questa nuova avventura: sarà una stagione che fin dalle prime giornate ci darà la percezione del salto di categoria ma che affronteremo con tanto entusiasmo ma anche tranquillità. Ci sono cinque nuovi innesti, tutte giovani che verranno inserite nel blocco che ha ottenuto la promozione. Siamo consapevoli che sarà un cammino duro ma che abbiamo tutto quello che serve per fare un buon campionato. Come sempre ci saranno squadre molto forti e la maggior parte delle ragazze esordisce in un campionato nazionale ma siamo convinti che con il lavoro giusto ci potremo divertire".

Così il confermato tecnico Pietro Giacomo Buoncristiani: "Vogliamo continuare il percorso che abbiamo iniziato, un progetto che abbiamo avviato già da alcuni anni e che stiamo continuando a portare avanti. Lo scopo è migliorare sempre e quest’anno cercheremo di farlo anche con giocatrici molto giovani: sono soddisfatto di questi nuovi innesti proprio perché possono inserirsi bene nel progetto dando alla squadra nuovi stimoli e anche chi arriva avendo già un certo bagaglio di esperienza ha la voglia di rimettersi in gioco. L’obiettivo principale di questa stagione è la salvezza. Per tutte le ragazze è la prima volta nella categoria e sfrutteremo questo anno principalmente per migliorare e prendere confidenza con la B2, poi vedremo. Sicuramente continueremo su questo percorso cercando di alzare l’asticella". Dello staff tecnico, oltre a Buoncristiani, fanno parte anche il secondo allenatore Elena Furiesi, il medico sociale Francesco Ammannati, le fisioterapiste Francesca Dainelli e Martina Summa e il preparatore atletico Andrea Falsetti. La rosa annovera le palleggiatrici Viola Barnini e Siria Tofanari, le opposte Benedetta Scardigli e Charlotte Sani, le centrali Camilla Magherini, Viola Nicosia e Elisa Pratelli, i liberi Irene Anichini e Alice Picchianti e le schiacciatrici Costanza Del Carlo, Laura Malatesti, Jessica Talluri (capitano), Marta Tofanari e Rachele Zingoni.

Francesco De Cesaris