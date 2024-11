I’Giglio va ko ad Albenga. Bene Fucecchio e Timenet

In serie B2 femminile la Pallavolo I’Giglio di Castelfiorentino è stata sconfitta nettamente ad Albenga. I parziali (25-16; 25-12; 25-22) dicono chiaramente della differenza di valori in campo. Con questa sconfitta le biancorosse castellane sono rimaste a quattro punti e undicesime in classifica. Bisognerà rimboccarsi le maniche per risalire qualche posizione . In serie C femminile invece le ragazze fucecchiesi si sono imposte chiaramente fra le mura amiche sull’Olimpia Poliri di Firenze. I parziali (25-17; 25-17; 25-23) certificano una chiara superiorità: solo nel terzo set sono emerse le ospiti che comunque hanno dovuto arrendersi al finale travolgente delle bianconere. Queste ultime rimangono al primo posto in classifica con 16 punti.

La Timenet Empoli si è imposta sulle tradizionali rivali delle Signe con un rotondo 3-0. I parziali (26-24; 25-20; 25-12) dimostrano che le ospiti hanno lottato solo nel primo set, conclusosi ai vantaggi favorevoli però alle giallonere. Poi si sono dovute arrendere con parziali chiari. Con questa vittoria le ragazze empolesi proseguono la rincorsa alla prima posizione in classifica in attesa di recuperare la partita saltata per un turno di riposo. L’Ap Pallavolo Certaldo si è resa protagonista di un’ottima performance battendo in casa La Bulletta di Castelnuovo Berardenga, favorita della vigilia, con un perentorio 3-2. I parziali (17-25; 25-20; 25-16; 18-25; 15-9) dicono di una partita combattuta che si è protratta a lungo fino alla vittoria delle castellane che con questi due punti si allontanano dalla zona retrocessione, aprendo forse una nuova fase del campionato.

La Montelupo Città della ceramica ha dovuto subire in casa le forti ragazze della Sales Volley di Firenze. I parziali (22-25; 15-25; 25-18; 7-25) hanno dimostrato che il pronostico era esatto e ora le montelupine sono ancora ultime in classifica senza punti. In campo maschile la Jolly Volley Fucecchio è stata sorprendentemente battuta a San Giusto di Prato per 3-0. I parziali (25-13; 25-20; 25-17) purtroppo sono impietosi con i bianconeri che dovranno ritrovare gli stimoli per risalire in classifica.

Francesco De Cesaris