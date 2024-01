IL COACH. "Partita in equilibrio. Risultato pesante»

PADOVA

Scoramento in campo, durante la partita, nei momenti bui e dopo l’ultimo servizio di Bruno fermato dal nastro. Scoramento anche appena dopo il match nelle parole e nel volto di Francesco Petrella: "Un risultato pesante – le parole del tecnico della Valsa Group – senza ombra di dubbio. Ovviamente non lo volevamo, è giunto dopo un match che si è giocato tutto sul filo dell’equilibrio, con occasioni che ci siamo procurati e non siamo riusciti a sfruttare. In quei momenti è andato tutto a favore di Padova e non a favore nostro. Adesso è difficile subito dopo la partita e una sconfitta che ci complica la vita fare analisi, non c’è molto altro da dire". Nemmeno l’ingresso di Tommaso Rinaldi, un giocatore di grande temperamento, è riuscito a scuotere la squadra: "Quando Tommaso è entrato qualcosa si è visto, nel terzo set abbiamo ripreso un cammino che ci ha permesso di vincere il parziale mantenendo il nostro vantaggio. Però sì, nei momenti di difficoltà si va sempre alla ricerca di qualcosa o da parte di qualcuno che a volte viene e a volte non viene. Modena è una squadra che non è riuscita a fare delle cose nei momenti importanti oggi (ieri, ndr) ma è una squadra che non ha mollato, tutti i set sono finiti ai vantaggi, punto a punto, quando eravamo sotto siamo tornati attaccati. Però non siamo riusciti a prendere quello che ci eravamo creati per vincere i set". Infine Petrella si concentra sul prossimo futuro, un periodo lungo senza partite che potrebbe essere anche un peso per i giocatori gialloblù apparsi così tanto in difficoltà. Prossimo impegno la Lube, il 4 febbraio: "Il peso deriva dal momento e dai risultati, ce lo teniamo. I dieci giorni di stop? Possono servirci a rimetterci in pista, a capire perché certe cose non ci vengono, a lavorare su quelle cose e provare a fare dei passi in avanti".

a.t.