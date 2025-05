Il doppio salto del Colombiera. Seconda promozione consecutiva: "Prima volta in C, che emozione»

Entusiasmo alle stelle e grande orgoglio fanno da cornice all’impresa compiuta dal Volley Colombiera che in due anni ha conquistato due promozioni consecutive, approdando in Serie C femminile. A raccontarci le emozioni provate dopo la preziosissima vittoria nella finale playoff contro il Sabazia Ecosavona è coach Andrea Carli.

Nella sfida di ritorno avete ribaltato il risultato e il pronostico che vi vedeva svantaggiate. Cosa si prova in quei momenti?

"Nell’ultima fase dei playoff abbiamo vissuto delle emozioni e sensazioni bellissime, disputando partite combattute contro squadre forti. Contro il Sabazia, nonostante la sconfitta dell’andata, non abbiamo mai spesso di crederci e ne è venuta fuori una gara perfetta. Sapevamo di dover vincere per forza 3-0 o 3-1, per poter giocarci il tutto per tutto al golden set. Quello era il nostro obiettivo. Per fortuna alla fine sono state le mie ragazze a trionfare"

Rispetto alla sfida d’andata avete fatto un bel passo avanti...

"Quella rimediata all’andata è stata una sconfitta che fa parte del nostro percorso. Giocavamo fuori casa a Vado Ligure in una trasferta complicata per tanti fattori, compreso il pubblico piuttosto caldo che ci ha un po’ condizionato. Le ragazze erano emozionate, anche perché non tutte avevamo mai avuto la possibilità di giocare una sfida del genere. Sapevo che non avevano dato il meglio di loro e che al ritorno sarebbe stato tutto diverso. Infatti non hanno sbagliato due palloni di fila".

Quanto vi aspettavate questa promozione?

"A livello di società ce lo aspettavamo fino ad un certo punto visto che per noi si trattava del primo anno in assoluto in Serie D. Personalmente, invece, ci ho creduto sin dall’inizio. È vero che la squadra era emergente, ma dotata di buone qualità. Durante la stagione siamo riuscite a dimostrarle, chiudendo con 18 vittorie su 22 gare. Meglio di noi ha fatto solo l’invincibile Rainobow".

Quale crede che sia stato il vostro punto di forza?

"Sicuramente il gruppo che è sempre stato solido e compatto, oltre che tecnicamente valido. È stato un campionato pieno di difficoltà, soprattutto dal punto di vista numerico visto che per infortuni o assenze lavorative spesso eravamo contate. Sono state, però, tutte brave ad andare oltre i problemi e ad adattarsi in ruoli diversi. Ho sempre avuto risposte positive da tutte e grande disponibilità. Sono felicissimo di aver raggiunto questa bella promozione proprio con loro".

Continuerete quindi insieme?

"Il progetto è quello di confermarle tutte, ma dovremo anche capire le loro esigenze. Durante la stagione abbiamo perso alcune atlete per questioni lavorative. Dovremo quindi necessariamente andare a riempire i vuoti. Non abbiamo mai giocato in Serie C, ma sappiamo bene che sarà un campionato lungo e competitivo".

In cosa potrete migliorare?

"In attacco probabilmente qualcosa ci è mancato, così come un po’ di concretezza in battuta".

Queste le protagoniste e lo staff tecnico. Opposti: Cicalese Sarah (capitano), Michi Agnese, Lugari Federica, Palleggiatrici: Stiaffini Giulia, Pescetto Sara, Della Tommasina Natalie Schiacciatrici: Lottici Elena, Bertonelli Lisa, Berardi Francesca, Bologna Federica Centrali: Bernucci Silvia, Carrozzo Francesca, Figoli Linda, iberi Fiorino Sara, Raggi Giorgia, Navalesi Giulia Allenatore: Carli Andrea Dirigenti accompagnatori: Tedeschi Mery e De Donno Giovanna Assistente allenatore: Castagna Andrea

Ilaria Gallione