Il programma. Grottazzolina sfida il fanalino Ortona. Cuneo in viaggio

La gara di stasera al PalaVolley Santa Maria di Pineto, in provincia di Teramo, è l’unico anticipo del sedicesimo turno di campionato. Le altre partite si giocano fra domani e giovedì.

Domani scende in campo la capolista Grottazzolina, attesa sul taraflex di casa dall’agevole impegno contro il fanalino di coda Ortona. Insidiosa trasferta per Cuneo ad Aversa (ore 16), mentre le altre due big della classifica spostano la loro gara a metà settimana per i concomitanti impegni delle nazionali: Ravenna di scena a Cantù mercoledì alle 19, Prata di Pordenone a Santa Croce giovedì, sempre alle 19. Il quadro della giornata è completato dalle sfide tra Brescia e Porto Viro e tra Reggio Emilia e Castellana Grotte. E sarà proprio la compagine emiliana la prossima avversaria della Emma Villas; per la terza volta di fila i biancoblù scenderanno in campo di sabato alle 18.