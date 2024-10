Il ritorno delle Leonesse. Teodora, partenza super

Comincia con una sofferta vittoria sul campo di un’altra nobile decaduta come Jesi il campionato di B1 dell’Olimpia Teodora. Le ragazze di Rizzi e Falco vanno in svantaggio (0-1 e 1-2) impiegano un po’ di tempo per trovare equilibri e misure, ma poi chiudono con autorevolezza al quinto set. Le ravennati schierano il sestetto titolare con Poggi al palleggio, Casini opposta, Fabbri e Marchesano al centro, Pirro e Gabrielli alle bande e Franzoso libero. Poca lotta nel primo set con le ravennati traballanti in ricezione, mentre l’attacco è impostato soprattutto sull’opposto Casini (alla fine 25 punti e 41% per lei) perché Gabrielli è fallosa e viene rimpiazzata per vari tratti del match da Balducci. Ottima risposta in un secondo set controllato dai primi scambi, con Pirro che si affianca a Casini al marcatore. Altri problemi in ricezione costano il terzo set, tutto passato ad inseguire vanamente, con un unico avvicinamento sul 18/19.

Nel quarto e nel quinto set le "olimpine" esprimono il loro miglior volley, comandando il punteggio con un servizio robusto (9 aces, di cui 5 per Fabbri e buoni ingressi di Toppetti) e una costante presenza a muro sia attivo che passivo (Marchesano 4 punti). Nel quinto set Rizzi interviene con un time out molto anticipato (0-2) che propizia un immediato cambio di marcia e il finale in crescendo.

Pieralisi Jesi – Olimpia Teodora 2-3 (25-20, 17-25, 25-19, 17-25, 8-15) Jesi: Paolucci 9, Peretti 4, Castellucci 15, Canuti 12, Milletti 13, Moretto 13, Cecconi (L), Papagno 1, Damore 1, Quarchioni 2. All. Sabbatini

Olimpia Teodora: Poggi 5, Marchesano 9, Pirro 16, Fabbri 10, Casini 25, Gabrielli 2, Franzoso (L); Toppetti, Nika. NE: Benzoni, Bendoni, Piraccini. All. Rizzi.

Marco Ortolani