Il vicepresidente Mechini. "Adesso comincia un periodo per noi molto importante»

Anche il vicepresidente Fabio Mechini ha parlato, attraverso il sito ufficiale della società, degli imminenti impegni di Emma Villas: "Sapevamo che la gara contro Catania poteva essere uno spartiacque della stagione, ora inizia un periodo molto importante per noi – ha commentato il dirigente biancoblù –. L’errore più grosso adesso sarebbe quello di abbassare la guardia, dobbiamo avere la giusta tensione per la partita di Cantù con l’obiettivo di mantenere il trend. Dobbiamo avere la massima attenzione per la prossima partita contro la Campi Reali e per tutte le prossime sfide, l’obiettivo è quello di agguantare almeno il settimo posto che vale un piazzamento ai playoff. Contro Catania abbiamo offerto un’ottima prestazione, riuscendo a gestire la gara dall’inizio alla fine. La squadra ha risposto molto bene e dovrà ora cercare di continuare a giocare bene pure nei prossimi match".