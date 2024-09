Imola, schiacciate al top. Tante stelle al PalaRuggi

Ritorna la pallavolo di alto livello a Imola. La terza edizione del Trofeo McDonald’s porterà al PalaRuggi sabato e domenica Il Bisonte Firenze e Roma Volley dalla serie A1, San Giovanni in Marignano dalla serie A2 e il Levallois Paris St. Cloud campione di Francia in carica (allenate dal bolognese Alessandro Orefice) a sfidarsi nel quadrangolare organizzato dalla scuola di Pallavolo Diffusione Sport.

Il torneo, patrocinato dal Comune (oltre che da Coni e Fipav regionali, Fipav di Bologna, Lega femminile Serie A, Fondazione Sportcity e Assist), è stato presentato nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco Marco Panieri.

"I tanti eventi di Diffusione Sport hanno una rilevanza importante sul territorio, penso anche alla presenze in alberghi, ma il torneo di serie A si caratterizza anche per le innovazioni che gli organizzatori portano ogni anno e per i legami che si creano con altre strutture come la Fondazione Sport city con cui si è avviato un percorso di collaborazione" dice il sindaco.

Erano presenti anche Massimo Camurri del McDonald’s Imola, Faenza e Castel San Pietro, e Federica Guerrini della Bcc ravennate forlivese e imolese, principali sponsor dell’evento reso possibile grazie anche alla raccolta di crowdfunding online che ha portato a raccogliere 7500 euro utili a coprire gran parte dei costi organizzativi.

"Organizziamo il torneo per dare alle nostre ragazze emozioni che ricorderanno tutta la vita – racconta Pasquale De Simone presidente di Diffusione Sport –. Quest’anno abbiamo Firenze, presente a tutte le edizioni del torneo, una squadra ambiziosa come Roma e una outsider come la Omag Consolini di A2, tutte pronte a dare il massimo contro le campionesse di Francia. Invitare la Clai al torneo? Inizialmente avevamo puntato a realtà di A1 per poi arrivare a San Giovanni in Marignano considerando la presenza di una emiliano-romagnola come Serena Ortolani".

E sulla possibilità di invitare al torneo una medaglia d’oro azzurra, con lo stesso De Simone che aveva seguito dal vivo la finale olimpica di Parigi, si prova a tenere una porticina aperta.

"Ho provato fino all’ultimo a portare qualcuno, dal ct Velasco fino a una delle ragazze, ma tra i vari tornei e la presenza di alcune di loro all’inaugurazione dell’anno scolastico in Sardegna il lunedì dopo, non riescono. Vedremo se qualche ds delle squadre in cui giocano le azzurre sarà a seguire il torneo e riuscisse a portare una di loro a Imola. Comunque esporremo lo striscione che mi sono portato da Parigi, firmato da tutte le azzurre a Casa Italia".

Il torneo partirà sabato con le semifinali: alle 17 Firenze con San Giovanni in Marignano e a seguire Roma con Levallois. Domenica alle 16 la finale per il terzo posto e a seguire la finalissima. Antipasto del torneo l’incontro che le atlete francesi faranno venerdì pomeriggio con alcuni donatori del crowdfunding.