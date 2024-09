Impressioni di settembre: "San Giovanni ha stoffa"

Si è conclusa la seconda settimana di preparazione precampionato volley A2 per la Omag-MT guidata da Coach Massimo Bellano. Due settimane intense e impegnative, caratterizzate da un lavoro costante ed assiduo, sia in palestra che sul campo, con sessioni di pesi ed allenamenti tecnici. "La squadra sta mantenendo un alto livello di intensità sia sul piano aerobico che anaerobico – spiega la società – insieme alla preparatrice atletica Federica Colbufalo. Nel contempo, Coach Massimo Bellano sta iniziando ad introdurre principi fondamentali di gioco attraverso esercitazioni con movimenti e competenze in campo. L’obiettivo di questa prima fase sarà quello di arrivare ad una condizione fisica ottimale in vista dell’inizio della nuova stagione. Esordio previsto per domenica 6 ottobre in casa contro Costa Volpino".

Il lavoro riprenderà lunedì, con un ulteriore upgrade di sforzo ed impegno. Il primo test match stagionale sarà il 14 settembre ad Imola, in occasione del prestigioso quadrangolare McDonald’s, dove la Omag-MT affronterà Il Bisonte Firenze. Al torneo parteciperanno anche la squadra francese del Levallios Paris Saint Cloud e la Roma volley Club. "Una bella opportunità – spiega il presidente Stefaano Manconi – per verificare lo stato di avanzamento della preparazione atletica delle giocatrici e testare alcune soluzioni in campo contro avversari di alto livello". Coach Bellano riassume così le prime due settimane: "Come sempre le prime 2 settimane di attività servono per iniziare a conoscersi, introdurre i primi concetti tattici e ritrovare confidenza con le tecniche; considerando anche il lavoro atletico svolto, sono moto soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora. Dalla prossima settimana inseriremo situazioni di 6 vs 6 che ci introdurranno alle gare amichevoli e da cui trarremo informazioni utili ad arrivare al 6 ottobre pronti per iniziare".

Luca Pizzagalli