In missione Ravenna a caccia del blitz. Consar, attacco alla corazzata Grottazzolina

Comincia stasera a Grottazzolina la serie di semifinale playoff della Consar Ravenna. Al PalaGrotta (fischio d’inizio alle 20.30, arbitri Santoro e Colucci, diretta in chiaro su Vbtv) va in scena gara1. I giallorossi hanno meritato l’approdo in semifinale grazie al doppio successo 3-0 nei quarti contro Prata. La serie di tre partite contro i friulani è stata inframezzata dal ko al tiebreak di gara2 a Pordenone. La Consar arriva dunque rodata e in palla all’appuntamento di stasera, mentre i marchigiani – che sono stati esentati dalle fatiche dei quarti di finale per aver vinto la regular season – tornano in campo a distanza di 18 giorni dall’ultimo turno di regular season, giocato e perso ad Aversa, il 24 marzo.

Può essere forse questa l’incognita maggiore di gara1, capire cioè se, quasi tre settimane di sosta, abbiano portato qualche granello di sabbia nell’ingranaggio di Grottazzolina: "Non c’è una ricetta precisa per affrontare un periodo così lungo senza partite – ha ribadito coach Marco Bonitta – e lo dico perché è capitato anche a me in carriera. È tuttavia inevitabile che il ritmo agonistico abbia un calo, mentre di sicuro il nostro non è sceso. Capire se questa dinamica avrà inciso sui nostri avversari, lo scopriremo oggi.

In casa ravennate, il centrale Filippo Bartolucci indosserà la maglia dell’ex: "Ci aspettiamo una partita molto combattuta e di alto livello tecnico, perché, per tutta la stagione, loro hanno dimostrato di avere grande continuità e non credo che accuseranno più di tanto lo stop forzato. Sappiamo che si faranno trovare pronti per vincere subito, cercando di sfruttare anche il fattore campo. Noi, dal canto nostro, dopo le tre partite con Prata, arriviamo con grande carica ed entusiasmo a questa semifinale". Sulle condizioni ambientali con cui la Consar si troverà a fare i conti, Bartolucci non ha dubbi: "Troveremo un palazzetto pieno e molto caldo. Grottazzolina ha sempre avuto una tifoseria molto attiva e partecipe, in grado di spingere i propri giocatori oltre l’ostacolo. Ci dobbiamo preparare anche a questo aspetto. Perciò dovremo scendere in campo con grande concentrazione e non avere alcun calo di tensione". Nel corso della regular season, Grottazzolina ha vinto 3-1 in casa il match d’andata e 3-2 anche il ritorno al Pala de André, con un tiebreak terminato sul filo di lana 15-13. La Consar delle ultime gare è scesa in campo con Russo in cabina di regia, Bovolenta opposto; Raptis e Orioli alla mano; Mengozzi e Bartolucci al centro; Goi libero. Grottazzolina gioca col regista Marchiani in diagonale all’opposto danese Nielsen; Canella e Mattei al centro; Fedrizzi e Cattaneo schiacciatori; Marchisio libero. Gara2 è in calendario già domenica al Pala de André, alle 18, mentre l’eventuale gara3 si giocherà, di nuovo a Grottazzolina, mercoledì 17 alle 20.30. Nell’altra semifinale, Siena ospita la rivelazione Porto Viro, capace di eliminare in tre partite la favoritissima Cuneo.