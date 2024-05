Volley serie B2. Lo sponsor Luca Gambini: "Stagione fantastica». Battistelli liquida anche il Cervia. Ora playoff decisivi con Modena

Si conclude la regular season della Bartistelli Blu Volley Pesaro con l’ennesimo successo, il ventiduesimo stagionale. Le Baltigirls hanno ragione agevolmente anche del Cervia Volley, battuto per 3-0, che solo a tratti prova a mettere in difficoltà le padroni di casa. Ora si pensa già alle prossime due gare di playoff promozione che vedranno la Battistelli affrontare la Zerosystem Modena. Prima gara in trasferta il 18 maggio e ritorno al PalaMegabox il 25 maggio. In palio c’è la serie B1.

Così commenta il campionato fin qui svolto il cosponsor Luca Gambini della Gambini Meccanica: "E’ stata una stagione fantastica, sono stato catapultato nel mondo della pallavolo dalla società che mi ha chiesto di farne parte come dirigente e poi come sponsor. Le ragazze sono un gruppo meraviglioso ed è un grande piacere vederle giocare e lottare durante le partite. Ci sono stati dei momenti difficili che sono stati superati brillantemente con la coesione che c’è tra il gruppo squadra, i tecnici e la società. Ora dobbiamo guardare al prossimo obiettivo perché non ci precludiamo nulla". La Battistelli ha avuto un’annata bella, ma anche travagliata. Nel corso del campionato sono stati cambiati ben tre allenatori. Ora in panchina c’è coach Nanni che sta preparando il rush finale. La Blu Volley è una neopromossa. L’obiettivo inizialmente era quello di salvarsi. Poi invece la squadra è cresciuta giorno dopo giorno, togliendosi tante soddisfazioni. E adesso ci sono i playoff. Non sarà facile, ma la rosa è competitiva e unita.

b. t.