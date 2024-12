Pallavolo Fipav Regionale - Elio Sità candidato dalla Toscana alle prossime elezioni nazionali per la carica di vicepresidente. Bilancio del 2024, i numeri restano da record

Una stagione d’oro per la pallavolo italiana il cui fiore all’occhiello è il titolo olimpico vinto a Parigi per la prima volta dalla squadra femminile guidata da Julio Velasco. Ma anche il volley toscano ha i giusti motivi per festeggiare un 2024 ricco di iniziative e di successi. Il bilancio è stato fatto nel corso di una serata augurale alla quale hanno preso parte, oltre al consigliere federale Elio Sità e al presidente regionale Tiziano Silei con i suoi consiglieri, tutte le componenti tecniche e arbitrali della Fipav Toscana, e i presidenti dei vari Comitati territoriali. A rappresentare le istituzioni: l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e il delegato di Firenze Gianni Taccetti.

Questi alcuni numeri: nell’anno che sta per concludersi sono state giocate in Toscana, organizzate dal Comitato regionale, 1.674 gare: da quelle giovanili a quelle dei campionati di serie C e D. A queste va aggiunta la "Festa regionale del volley" che ha coinvolto 250 giovanissimi atleti e atlete. Consistente, poi, l’incremento dei tesserati agonistici della regione, passati dai 24.391 dello scorso anno ai 25.707 attuali, a conferma della grande richiesta di pallavolo esistente sui nostri territori, con particolare riguardo alla provincia di Firenze che svetta per squadre che partecipano ai vari campionati e per numero di atleti e atlete che ne fanno parte. Una parte sensibile dell’aumento riguarda il volley femminile che ha nelle due squadre che partecipano al campionato di A1 (Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci) un traino di grande effetto. Tenuto conto di questi risultati positivi e delle iniziative che hanno premiato la Toscana (e Firenze in particolare) anche dal punto di vista organizzativo di eventi di respiro internazionale, la Fipav regionale, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali, ha espresso apprezzamento unanime per l’incarico svolto finora da Elio Sità candidandolo per il quadriennio 2025-2028 alla carica di vicepresidente federale.

f. m.