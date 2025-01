San Pio X, sogni di promozione: "La serie B? Non ci tiriamo indietro"

La San Pio X è attiva nella nostra città da oltre mezzo secolo – per la precisione dal 1972 – ma per tanti anni si è occupata esclusivamente di calcio amatoriale.

Otto anni fa però su iniziativa di Sandro Socali, attuale presidente della società, è partito un progetto ambizioso legato alla pallavolo che oggi coinvolge la bellezza di 300 atleti di ogni età. E il club giallonero sogna di arrivare in alto, in serie B maschile già la prossima stagione in B femminile nel giro di qualche anno.

"Sono un ex giocatore e grande appassionato di volley – spiega il presidente Socali –, e soffrivo nel vedere il movimento in declino. Siamo partiti da nove bambini e ora siamo 300, grazie ovviamente al lavoro encomiabile di tante persone che mi hanno supportato e sopportato fino a oggi.

La nostra attività è distribuita in sette palestre, con squadre maschili e femminili di ogni categoria, quindi è evidente che far girare la macchina a pieno regime non sia semplice.

La priorità per noi è la crescita del movimento e il miglioramento dei ragazzi, infatti abbiamo avviato con entusiasmo una virtuosa collaborazione con la 4 Torri Volley nella categoria Under 15 maschile e soprattutto con Pgs e Uisp attraverso il consorzio Worbas in campo femminile.

Sono troppi anni che una squadra ferrarese non gioca in serie B femminile: vogliamo provare ad arrivarci nel giro di qualche anno rappresentando un punto di riferimento per tutto il territorio.

Siamo reduci da una doppia promozione e siamo al secondo posto in serie D femminile, quindi contiamo di essere protagonisti fino alla fine.

Per quanto riguarda il settore maschile invece, la San Pio X targata Arredo Uno è terza in serie C a -2 dal primo posto, quindi in piena corsa per una promozione che rappresenta un obiettivo concreto.

"Siamo vicini alla vetta, quindi vogliamo provarci – assicura il presidente Socali –. È chiaro che la serie B richiederebbe risorse importanti e un impianto diverso da quello di Pontelagoscuro, che adesso è la nostra casa, però non ci tireremmo indietro. Sogno di rivedere a Ferrara campionati di un certo livello, magari attraverso una doppia promozione che farebbe crescere l’intero movimento: la 4 Torri Volley in serie A3 e noi in B.

Il campionato? Abbiamo steccato clamorosamente il derby di Cento, però poi abbiamo messo ko la capolista.

Prevedo una lunga corsa a tre con Paolo Poggi e Pietro Pezzi: vedremo chi avrà più benzina per arrivare fino in fondo. La nostra è una squadra esperta, un gruppo di amici che non mollano mai: sono ottimista".

