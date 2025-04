Ingresso gratuito al PalaParenti: Fgl-Zuma cerca la salvezza in A2 femminile

Domani ingresso gratuito al PalaParenti di Santa Croce per tutti i tifosi e simpatizzanti del volley che sperano di assistere alla salvezza matematica della Fgl-Zuma nel campionato di A2 femminile. Serve un solo punto per festeggiare l’obiettivo. Una partita, l’ultima della stagione, dirà se il club di Marco Bracci sarà ancora protagonista del campionato cadetto. La sfidante è la Trasporti Bressan Offanengo, squadra già salva ma che di certo vorrà chiudere positivamente il campionato. Diversa è la situazione della formazione toscana, chiamata a conquistare almeno un punto per strappare matematicamente la permanenza nella categoria. "Siamo cariche - commentae la schiacciatrice Elisa Vecerina - siamo consapevoli dell’importanza del match e di quanto dirà della nostra stagione. Mi aspetto una sfida complicata, noi abbiamo dimostrato che in questo campionato ci possiamo stare, per cui raggiungere l’obiettivo per ognuna di noi vorrebbe dire concludere un bellissimo percorso affrontato insieme". Vecerina chiama a raccolta tutti i tifosi con appuntamento alle ore 17. Una giornata di grande sport ma non solo: grazie alla presenza dell’Avis progetto "Per Elisa contro il medulloblastoma", sarà possibile acquistare uova di Pasqua solidali con una piccola donazione. Parte del ricavato verrà interamente devoluto alla Fondazione Meyer per il reparto di neurochirurgia.