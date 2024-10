La Clai ci prova, San Giovanni è troppo forte

CLAI IMOLA

0

SAN GIOVANNI

3

(17-25; 18-25; 12-25)

CLAI IMOLA: Pomili 3, Rizzieri, Bacchilega 4, Pinarello, Mescoli 3, Ravazzolo 8, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin, Bulovic 1, Morotti, Stival 10.

OMAG MT: Ortolani 10, Polesello, Nicolini 5, Valoppi, Ravarini 10, Consoli 7, Piovesan 9, Parini 8, Meliffi, Bagnoli, Manti, Sassolini 1, Nardo 17, Merli. All. Bellano.

Arbitri: Stellato ed Erman.

L’esordio casalingo davanti al proprio pubblico non ha portato punti alla Clai di Nello Caliendo. Le biancoblù si sono dovute arrendere alla forza dell’Omag Mt San Giovanni in Marignano una delle squadre meglio attrezzate del girone per la promozione in A1. Imola ha lottato, ha tirato fuori artigli e l’orgoglio, ma non è ancora arrivato il momento di cancellare lo zero iniziale dalla casella dei punti fatti. Le riminesi provano subito il break, la Clai è attenta e pareggia i conti con due punti di Ravazzolo e uno di Bacchilega (3-3). Altro strappo delle romagnole (4-7), San Giovanni prende campo e si prende un altro margine di vantaggio (8-12), la forbice si allarga ancora grazie alle solite Ortolani, Consoli e Piovesan (9-16). Le riminesi chiudono agevolmente il primo set. Nel secondo parziale la Clai parte bene, le ragazze di Bellano sono costrette a inseguire. Imola lotta con le sue giovanissime giocatrici, ma non basta. San Giovanni accelera con Nardo e Ravarini e arriva il punto di Sveva Parini che vale il secondo set vinto. Nell’ultimo il divario pare più evidente e il match termina 0-3.