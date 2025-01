La Clai esonera Caliendo. Squadra affidata a Speek

Nello Caliendo è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Clai. La notizia si è sparsa ieri e ha trovato conferma dallo stesso coach. Al momento di stampare il giornale dal club non è arrivata nessuna nota, il presidente Stefano Mongardi sull’argomento ha commentato così: "Caliendo non è più il nostro allenatore -le parole di Mongardi, la squadra è affidata al vice di Nello. Stiamo cercando un sostituto che speriamo di annunciare il prima possibile".

Finchè non ci sarà il nuovo allenatore, il lavoro verrà diretto da Odelvys Dominico Speek, cubano classe 1977 ex giocatore con 220 presenze nella sua nazionale; qui in Italia ha l’Olimpia Ravenna e la Teodora Ravenna. Nel frattempo il club ha contattato Simone Bendandi che ha appena concluso la sua esperienza con Firenze in serie A1, il coach romagnolo però ha declinato l’offerta della Clai.

L’altro candidato forte è Bruno Napolitano, classe 1972, il coach partenopeo fino a dicembre era sulla panchina del Casalmaggiore, squadra incontrata dalla stessa Clai in questa stagione. Anche per Napolitano tante esperienze: Meledugno, Soverato, Giaveno, Parma, Chieri, Milano, Urbino, Tortolì e Cosenza in campo femminile. Mentre nel maschile si è seduto sulle panchine di Rende e Corigliano.

Al nome di Napolitano potrebbero aggiungersi altri candidati, il club imolese sta valutando diverse opzioni, l’idea è quella di mettere in panchina un elemento che abbia già esperienza in categoria e possa essere un valore aggiunto fino da subito. All’orizzonte potrebbe esserci anche Gianni Caprara, è medicinese, ha un’esperienza da giramondo con Nazionali allenate e tanti club esteri che squadre italiane.

Alla Clai non mancano le idee per sostituire Caliendo che saluta dopo che ha giocato i play off in B1 e portato la squadra biancoblù per la prima volta nella storia in serie A2.