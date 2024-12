La Conad cade al PalaBigi. È penultima in classifica

CONAD

TINET PRATA

CONAD TRICOLORE: Zecca (L), Signorini, Gottardo 13, Porro 2, Partenio, Guerrini 19, Stabrawa 3, De Angelis (L), Barone 7, Bonola 9, Gasparini 12, Alberghini ne, Suraci ne, Sighinolfi ne. All. Fanuli.

TINET PRATA DI PORDENONE: Katalan 13, Alberini 1, Sist ne, Benedicenti (L), Scopelliti 10, Ernastowicz 16, Aiello (L), Meneghel, Terpin 20, Guerriero ne, Agrusti, Truocchio ne, Bomben ne, Gamba 15. All. Di Pietro.

Arbitri: Grossi e Russo.

Parziali: 23-25, 25-18, 30-32, 22-25.

La Conad (12) inaugura il girone di ritorno con una sconfitta a testa alta, ma si deve certamente per le occasioni non concretizzate.

Il match con Prata di Pordenone (30), arrivata al PalaBigi da terza della classe, avrebbe potuto di certo regalare punti alla squadra cittadina, autrice di una prova alla pari coi quotati avversari, ma nei momenti chiave del match - in particolare nel terzo e nel quarto set – i padroni di casa non hanno saputo mettere a terra i palloni decisivi, venendo puniti probabilmente oltre i loro demeriti. E la classifica, purtroppo piange: Barone e compagni, infatti, sono penultimi in solitaria. "Prata sta esprimendo la pallavolo migliore di questo campionato e noi abbiamo sprecato troppe occasioni e, contro squadre del genere, finisci per pagarla a caro prezzo. Non dobbiamo piangerci addosso: le prossime 2 partite sono test importanti e difficili, dovremo lottare" spiega Fanuli a fine gara.

Sono gli ospiti ad aggiudicarsi in volata il primo parziale, dopo una battaglia punto a punto risolta dal 23-25 messo a terra dall’opposto Gamba; la Conad reagisce subito e, sul 15-14 del secondo set, piazza un mini-break di 4-1 che fa pendere l’inerzia in suo favore, prima di chiudere su un errore avversario sul 25-18. Al cambio di campo un ace di Guerrini (foto) porta i locali avanti 22-19, ma Prata ricuce, annulla 4 set point e porta a casa il set sul 30-32. Nel quarto parziale la contesa rimane sul filo di lana fino al 21 pari, prima del break decisivo firmato da Terpin.