La Conad china la testa a Ravenna. Fanuli: "Dobbiamo ritrovare fiducia"

CONSAR RAVENNA: Tallone 10, Copelli 10, Guzzo 14, Zlatanov 6, Canella 8, Russo 7; Goi (L1); Bertoncello, Feri 1; ne: Grottoli, Ekstrand, Selleri, Pascucci (L2). All. Valentini.

REGGIO EMILIA: Porro, Gottardo 2, Bonola 3, Gasparini 6, Guerrini 13, Barone 1; De Angelis (L1); Partenio 3, Stabrawa 2, Suraci 3, Sighinolfi 4; Signorini; ne: Alberghini, Zecca (L2). All. Fanuli.

Arbitri: Cruccolini e Mesiano.

Parziali: 25-22, 25-10, 25-22

Note: durata set 28’, 22’, 30’ per un totale di 1h 20’. Ravenna: battute sbagliate 10, vincenti 15, muri 7, errori 7; Reggio Emilia: battute sbagliate 6, vincenti 4, muri 5, errori 13. Spettatori 1.000 di cui 623 paganti per un incasso di 3.210 euro.

Niente da fare per la Conad, che cade a Ravenna per 3-0 e vede allontanarsi di un punto la zona salvezza, visto che ieri Macerata ha perso in casa 3-2 con Fano e si è portata a 14 in classifica (Reggio è ferma a 12).

Fabio Fanuli, coach della Conad, resta comunque ’sul pezzo’: "Sapevamo di venire in casa di una squadra molto forte, ma anche stasera (ieri, ndr), come troppo spesso succede, abbiamo avuto le nostre chance e non siamo riusciti, per un motivo o per un altro, a concretizzarle. Sicuramente c’è una componente tecnica che influisce sul risultato, ma anche una caratteriale e su quella penso che dobbiamo riflettere e lavorare per cercare di trovare il prima possibile la fiducia in noi stessi. Il campionato - chiude il coach - è ancora lungo e abbiamo bisogno di quella per presentarci le prossime gare".

La cronaca. Primo set che inizia con il vantaggio dei padroni di casa, recuperati però in breve tempo dai reggiani. Il vantaggio dura poco, perché la Consar mette la freccia e supera Reggio, che non demorde e cerca di rimanere attaccata a Ravenna. Si chiude 25-22.

Secondo set che inizia subito a favore della Consar, con Barone e compagni che non riescono a trovare le giuste soluzioni per uscire da una situazione difficile. I servizi di Ravenna sono potenti e mettono in grande difficoltà i reggiani. Il parziale viene vinto in tranquillità dalla Consar con ampio margine.

Terzo set che inizia con il vantaggio di Reggio, che allunga subito sui padroni di casa di 5 lunghezze. I ragazzi di Fanuli risultano più incisivi e mantengono il di vantaggio per quasi tutta la durata del parziale. Sul finire del set Ravenna ritrova la sua battuta potente e piazza due ace decisivi per il 3-0.