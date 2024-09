La Consar affila le armi. Con Porto Viro match vero

Terzo appuntamento della Consar con le amichevoli precampionato. L’indisponibilità del PalaCosta ha costretto a trasferire alla "Mattioli" l’allenamento congiunto contro il Fano e a invertire il campo di gioco per il secondo match contro Porto Viro, inizialmente previsto a Ravenna. Nella località veneta Valentini parte con il sestetto abituale con le diagonali Russo-Guzzo, Tallone-Ekstrand, Copelli-Canella e Pascussi (Goi assente per febbre). Morato si affida a Santambrogio-Arguelles, Pedro-Andreopoulos, Sperandio-Eccher, con Lamprecht libero. Primo set equilibrato per metà, fino all’allungo ravennate pilotato dai centrali (100% sui 4 palloni attaccati), dalla battuta (4 aces) e dal muro. Nel secondo set la Consar conduce a lungo (21-17), ma cala in ricezione e nel gioco al centro e si fa sorprendere nel finale. Nonostante la conferma del sestetto migliore la Consar va subito in svantaggio nel terzo set e non riesce a recuperare, sbagliando molto in battuta. Feri per Tallone all’inizio del 4° set. Il 21-19 sfuma nel finale. Ai vantaggi la spunta Porto Viro. Delta Porto Viro – Consar Ravenna 3-1 (21-25, 23-25, 20-25, 26-24) Porto Viro: Arguelles 11, Pedro 7, Sperandio 4, Andreopoulos 14, Eccher 2, Santambrogio 3, Lamprecht (L); Magliano 3, Chiloiro 4, Ballan 2, Ghirardi 1, Bellia 3. All. Morato Consar: Copelli 12, Guzzo 13, Tallone 9, Canella 4, Ekstrand 15, Russo, Pascucci; Feri 4, Selleri, Zlatanov 3, Bertoncello 1, Grottoli 2. NE: Mirabella. All. Valentini

Marco Ortolani