La Consar in vetta sta una meraviglia: "Ora sotto con Brescia, non sarà facile"

La vittoria al tiebreak di domenica ad Aversa ha confermato il grande carattere della Consar. Ma, soprattutto, dopo 7 turni, ha permesso ai giallorossi di conservare la leadership solitaria nella classifica di A2. Il margine su Cuneo, Prata e Acicastello è di 3 punti, in attesa del recupero di stasera Brescia-Palmi. Brescia, che vincendo andrebbe a -2, sarà il prossimo avversario della Consar, domenica a Pala de André. Nel frattempo, la squadra di Valentini si gode il primato e il 6° successo stagionale. Oltre a Tallone (mvp), Guzzo top scorer (23 punti) e Russo ispirato come al solito, i giallorossi hanno evidenziato un Canella su livelli altissimi di rendimento (10 punti, 6 su 6 in attacco e 4 muri).

"Sicuramente – ha spiegato il centrale giallorosso – il lavoro che stiamo facendo noi centrali è molto importante per l’economia della squadra, sia per quanto riguarda il muro, sia per quanto riguarda l’attacco, che ci vede molto partecipi per aiutare anche gli altri componenti della squadra ad avere più possibilità di fare punto". Contro Aversa è stata l’ennesima vittoria di squadra: "Di certo – ha confermato Canella – il successo di domenica é stata la vittoria del gruppo, anche solo per la partenza difficile e la rimonta da 0-2 a 3-2. È stata una partita complicata, molto di più rispetto a quella di Prata, vinta peraltro anche quella al tiebreak". Dov’è che la Consar ha vinto la partita? "L’abbiamo vinta mettendo in campo l’atteggiamento giusto e lasciandoci la tensione alle spalle. Per il resto ci hanno aiutato molto la battuta e il muro che, nei primi 2 set, non avevano inciso. Poi, anche l’aver limitato i loro giocatori di punta ci ha permesso di rimontare il passivo".

In attesa del match contro Brescia, la classifica si fa sempre più interessante: "Questo aspetto ci dà molta energia positiva, perché sappiamo quale è il nostro potenziale, ma questo non ci deve portare tensioni nella prossima partita, nella quale dovremo giocare sciolti e come sappiamo fare".

Appunto, domenica arriva Brescia, e il ventiseienne centrale di Abano Terme è pronto a tracciare la linea: "Ci aspetta una partita molto difficile, però noi dobbiamo giocare come sappiamo fare, ovvero di squadra. Il punto di forza dei nostri avversari è l’esperienza, perché hanno molti giocatori che hanno calcato la Superlega come Cavuto, Tondo e, in particolare, Tiberti, che è un palleggiatore molto navigato, che conosce bene questo campionato oltre al fatto di aver militato anche in A1. Quindi dovremmo fare molta attenzione e, sopratutto nei momenti importanti, stare concentrati e sul pezzo, poiché loro hanno molta più esperienza di noi".