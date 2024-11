La Lube mostra i muscoli Piacenza deve arrendersi

CIVITANOVA

3

PIACENZA

0

(25-20, 25-20, 25-20)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Boninfante 9, Nikolov 6, Lagumdzija 11, Podrascanin 6, Bottolo 13, Balaso (L), Bisotto, Gargiulo, Poriya, Dirlic. Ne: Loeppky, Orduna, Davi Tenorio. All. Medei.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Ricci 3, Brizard 2, Maar 9, Mandiraci 13, Galassi 4, Romanò 12, Scanferla (L), Kedzierski, Andringa, Bovolenta, Gueye 1. Ne: Simon, Loreti. All. Anastasi.

Arbitri: Vagni (Perugia) e Verrascina (Roma).

Note: durata parziali 25’, 26’, 26’. Spettatori: 2.561. Lube: battute sbagliate 12, ace 8, muri 7, ricezione 67% (perfetta 40%), attacco 56%. Gas: bs 17, ace 2, muri 3, 44% (23%), 54%.

Una bella Lube fa 4/4 in casa facendo festeggiare al meglio il tredicesimo compleanno ai Predators.

Il poker è d’autore perché Civitanova stende 3-0 Piacenza che si presentava capolista e imbattuta. Dopo il ko onorevole di Perugia, serviva continuità e la Lube ha confermato i progressi godendosi il primo timbro contro una grande.

Eccellente la prova di Boninfante, autore addirittura di 9 punti e mvo. Piacenza ha pagato le assenze di Kovacevic e all’ultimo di Simon, bloccato dalla schiena, ma ha giocato male a prescindere dai forfait, mai incisiva al servizio (5 errori su 9 per Romanò) e colpevole di ben 25 sbagli complessivi, insomma ha regalato un set. La Lube esulta e giovedì inaugura la Challenge Cup in Cechia contro il Karlovarsko.

Primo set. Loeppky accusa problemi muscolari, Medei deve forzare la prima in sestetto di Nikolov. Punto a punto finché Lagumdzija non va al servizio, Maar è in difficoltà e Civitanova piazza 2 block di fila. Ancora battuta, ace di Nikolov e poi il muro, di Boninfante su Mandiraci, per l’allungo 21-18. Applausi scroscianti quando Balaso vola in ricezione, poi Lagumdzija fa 23-20. Maar spedisce fuori, chiude Chinenyeze.

Secondo set. Sale in cattedra Boninfante, giochi di prestigio, poi un ace col nastro come alleato: 12-10. Sul 17-14 esce Bottolo per un problema all’occhio, ma la Lube riceve benissimo e i problemi insiste a crearli ai rivali. Il finale se lo prende tutto Podrascanin. Il centrale prima mette giù il 23-19, poi il 24-20 su un’altra palla attaccata mosciamente da Piacenza (appannatissima) e poi mura ancora per il 2-0.

Terzo set. Mentre gli emiliani continuano a non far male col servizio (sarebbero i migliori dopo Perugia), il rientrato Bottolo spara addirittura 3 ace di fila sempre su Maar ed è 16-12 che manda in estasi il palas e costringe Anastasi a mettere Andringa. Non è finita, ecco l’aiuto del nastro e incredibile quarto ace per i saluti: 17-12. Ancora Boninfante sigla il 23-18, quindi ennesimo errore degli ospiti in battuta. Bottolo manda i titoli di coda.