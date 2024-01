La Timenet è soddisfatta: "Aspettative rispettate"

Spazio ai brindisi per dare il benvenuto al nuovo anno. In casa Timenet Empoli, però, è anche l’occasione per fare un primo bilancio della stagione in corso, in cui le giallonere hanno chiuso il 2023 con il secondo posto nel campionato di Serie C. Le giallonere hanno totalizzato fin qui 17 punti in 8 gare, una in meno della capolista Cip Ghizzani Castelfiorentino, che ha solo 2 lunghezze di vantaggio. "Sono molto soddisfatto di questa prima parte del torneo – commenta il presidente, Antonio Genova – sia per la posizione raggiunta in classifica sia per il fatto che si stanno rispettando le aspettative della vigilia del Campionato. Il clima che si respira in palestra e la sintonia tra le ragazze sono ugualmente fonte di soddisfazione, segno che si è creato un gruppo armonioso che si impegna con serietà e dedizione in ogni allenamento. Resta ferma la convinzione che, nonostante gli ottimi risultati ottenuti sino a qui, non sia stato ancora raggiunto l’apice della forma. La fiducia nelle atlete e in tutto il nostro team è immutata. Tutto questo fa ben sperare per il proseguo del torneo e oggi sono più che mai curioso di vedere cosa sapranno fare le ragazze e fino a dove sapranno arrivare".

L’unico ko dell’Empoli Pallavolo è arrivato sul campo del Volley Le Signe per 3-1, mentre tra i successi solo quello interno contro Carmignano, vinto 3-2, e quello esterno ad Agliana, 1-3 il finale, non sono finiti con un netto 3-0 per le giallonere. "I risultati parlano da soli – conferma coach Marco Dani –. Abbiamo avuto un calendario che certamente non ci ha favorito, considerando che abbiamo giocato in gran parte trasferte e soltanto due partite in casa. Tutti sanno quanto questo fattore possa influire, soprattutto all’inizio di un campionato. Inoltre uno dei match in programma al PalAramini, quello contro Firenze Ovest, è stato rinviato al 27 gennaio a causa dell’alluvione. Tenendo conto di tutto questo, sono contento delle nostre performance. Credo che sarà un torneo equilibratissimo, più di quello che poteva sembrare all’inizio, con squadre di livello tutte in zona alta della classifica. Penso a Castelfiorentino ma anche a Le Signe, Quarrata e Fucecchio, oltre a Montelupo che pur essendo una giovane formazione ha ottenuto risultati importanti. Adesso approfittiamo della pausa di queste feste per lavorare. Le mie ragazze danno sempre il massimo in palestra anche se, chiaramente, come allenatore vorrei sempre di più. L’importante è dare fiducia a tutte in modo da avere un buon rendimento generale".

"Guardiamo con molta fiducia alla seconda parte di stagione – aggiunge il tecnico –. La squadra c’è e ci crede come del resto tutto il nostro team. È un gruppo di ragazze che stanno bene insieme e spinte dalla voglia di fare. Poi il verdetto finale, lo sappiamo, spetta sempre al campo e speriamo che, avendo più incontri in casa, questo possa aiutarci. Intanto lavoriamo anche per colmare alcune lacune e preparaci al rientro in gara nel migliore dei modi". In attesa di tornare in campo il prossimo 13 gennaio alle 21 al PalAramini per il derby contro l’Asp Montelupo, venerdì prossimo alle 20.30 la Timenet sarà impegnata nell’amichevole sul campo del Porcari, squadra di livello che sta dominando il girone C di Serie C.

Francesco De Cesaris