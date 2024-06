La Volley Banca Macerata si assicura il centrale Berger. Arriva dall’Itas Trentino

Martin Berger rinforza il reparto dei centrali della Volley Banca Macerata assicurandosi il giovane della Itas Trentino, vincitrice lo scorso anno della Champions League. Berger è cresciuto nella Sport Team Südtirol dove tra Serie D e C si è guadagnato la convocazione in nazionale under 20 e la chiamata da Trentino. Il centrale ha quindi fatto il salto in Superlega ed ha esordito in Champions. "Sono sempre stato a Trento o vicino, ma non vedo l’ora di mettermi alla prova con questa nuova avventura", conferma Berger, che racconta poi la scelta di venire a Macerata. "Ho parlato con il mio procuratore e si è presentata l’occasione della Volley Banca Macerata, una società importante che ha alle spalle una città dalla lunga tradizione sportiva. È la scelta giusta per me. Spero di giocare e di vincere, credo che questa squadra possa riuscirci". Per il centrale si prospetta una stagione importante. "Ho l’opportunità di dimostrare di cosa sono capace, se ci riuscirò sarà un passo avanti per la carriera e potrò essere d’aiuto alla squadra. Ho parlato con coach Castellano, è una persona preparata e mi ha fatto un’ottima impressione, poi so che lavora bene con i giovani e potrà aiutarmi anche grazie alla sua grande esperienza di giocatore in Serie A". Ed ecco cosa dice Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata. "Puntiamo molto su Berger, per questo ha firmato con noi un contratto pluriennale. È un giocatore dotato di un fisico importante e un salto notevole, già molto valido in attacco, può ancora crescere a muro e sono certo che grazie al lavoro con Castellano e la squadra potrà imporsi".