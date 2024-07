L’urlo Vtb Fucka e Pullieri per risalire subito

Il Volley Team Bologna ci riprova. Dopo la retrocessione dalla serie A2 alla B1, sarà ai nastri di partenza con l’obiettivo di tentare una nuova scalata alla serie A. La squadra è praticamente fatta e tra i volti nuovi spicca il ritorno a casa di una figlia d’arte: Rebeka Fucka, ha mosso i primi passi all’Idea Volley Bologna per poi vestire le maglie di Bassano, Trentino, Caserta e Sassuolo, tra B1 e A2. Negli ultimi 4 anni ha studiato negli Stati Uniti, prima alla Coastal Carolina University e infine alla Fairleigh Dickinson University: finito il percorso universitario, la centrale classe 1999 torna in Italia e a Bologna.

Rebeka Fucka, figlia di Gregor, ex giocatore della nazionale di basket e della Fortitudo, completerà il reparto delle centrali della Vtb con il nuovo acquisto Alessia Pulliero, classe 2004 in arrivo da Forlì, e alla riconfermata Camilla Neriotti. Diverse le reduci dalla A2 della scorsa stagione: oltre a Neriotti, la regista Saccani, il libero Laporta, l’opposta Tellaroli e le schiacciatrici Taiani e Bongiovanni.

E’ fatta anche per l’acquisto di peso in posto 4: la prima schiacciatrice sarà Alma Frangipane, che nell’ultima stagione ha militato nelle fila di Soverato, chiudendo con la retrocessione, ma pure con 10 punti di media, che vanno a unirsi ai quasi 20 tenuti da Tellaroli nella seconda parte di stagione. Non solo: Frangipane, classe 1996 garantisce fisicità (190 centimetri) ed esperienza, avendo vinto il campionato di B1 a Montale nel 2022, nell’ultima apparizione nella categoria.

Sistemata la casella di prima banda, Bongiovanni e Taiani si giocano il ruolo di seconda schiacciatrice, anche se il club è vigile sul mercato e non scarta l’idea di innestare un’ulteriore attaccante, qualora che ne fosse l’occasione. Perché l’obiettivo è lottare per provare a riconquistare la serie A persa sul campo. Sarà serie B1, come annunciato, anche se inizialmente all’interno del club alcuni dirigenti spingevano per il ripescaggio in A2: iscrizione mai effettuata in cui figura Soverato.

Aspettando di capire se ci sarà un ulteriore innesto, a completare la squadra sarà Giorgia Borsari come secondo libero, proveniente dalla serie C di Volley Team Bologna. L’inizio della preparazione tra il 20-22 agosto, tra PalaLercaro e PalaLirone di Castel Maggiore, la marcia di avvicinamento alla B1, che partirà circa a metà ottobre.