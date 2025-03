Le pagelle. Davyskiba delude nella partita più importante della stagione

DE CECCO 5,5 (1 b.s.) – Il bilancio finale è negativo perché ha partecipato alla resa nel terzo set, e prima ancora è stato impreciso in due situazioni cruciali nel movimentato finale di secondo set. Ovviamente gli viene chiesto tanto dal punto di vista tecnico, soprattutto nel conferire imprevedibilità a una squadra che talvolta si piace poco, ma d’altra parte è quello che il suo ruolo prevede, niente di più.

URIARTE sv – Breve passaggio in campo, giusto il tempo di innescare Ikhbayri. Non era stato bene in settimana con la schiena, altrimenti forse lo avremmo visto di più (e il libico con lui).

BUCHEGGER 6 (att. 50% su 22 con 1 err. e 3 muri sub., 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Fino al 21-16 del secondo parziale ha giocato da 110 e lode con bacio accademico, poi è calato brutalmente, come già in gara-1. Brutalmente e inspiegabilmente, verrebbe da aggiungere. Che peccato.

IKHBAYRI sv (att. 50% su 2) – Sempre entusiasta, quando entra e quando esce dal campo. Un pochino di fiducia se l’è meritata, ma Giuliani non vede in lui un giocatore decisivo nei momenti-chiave dei set.

DAVYSKIBA 4 (foto att. 31% su 16 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 39% su 18 con 2 err., 2 b.s., 1 muro) – Ha steccato la partita più importante della stagione. L’ha steccata in attacco nel secondo set e poi in toto nel terzo, essendo stato il primo ad alzare bandiera bianca. In gara-3 servirà il vero Vlad.

GUTIERREZ 6 (att. 50% su 26 con 2 err. e 2 muri sub., ric. 44% su 18 con 1 err., 1 ace, 2 b.s.) – Tutto considerato è stato sin qui il giocatore migliore della serie.

RINALDI sv – Una singola fiammata al servizio, buon segno per la spalla ma non sulla partita.

MASSARI sv (att. 1 muro sub., ric. 33% su 3 con 1 err., 1 b.s., 1 muro) – Ingresso volitivo, ma a giochi fatti.

MATI 6 (att. 75% su 3, ric. 100% su 1, 4 b.s., 2 muri) – Una serata da ricordare in un percorso di crescita appena cominciato: il cambio di registro nelle letture a muro, soprattutto, è stato netto in appena otto giorni. Avanti così.

ANZANI 5,5 (att. 0% su 1, ric. 50% su 2, 1 b.s., 2 muri) – Il fatto che gli sia stato alzato un solo pallone inficia ogni valutazione tecnica, fatta salva quella sul muro che stavolta ha funzionato. Ha provato persino a murare il tentativo di Simone Giannelli di girare la partita a colpi di esultanze sfacciate, ma senza successo.

SANGUINETTI sv (1 muro) – Bentornato anche a lui, dopo i guai al polpaccio. Un muro lo piazza, una battuta forte anche. Resta il rimpianto di non aver visto De Cecco alzargli quella singola palla che poteva valere il secondo set.

FEDERICI 5 (ric. 26% su 19 con 3 err.) – Un set e mezzo di alto livello, soprattutto in ricezione, poi finisce sotto le bombe col resto della truppa.

All. GIULIANI 5,5 – Sin qui la terapia d’urto ha quasi funzionato, ed è un quasi appeso alle due situazioni – più agonistiche che tecniche – dei secondi set sin qui disputati. Si sarebbe potuto inventare qualcosa? Avrebbe potuto lasciare in campo Anzani a battibeccare con Giannelli mentre il diabolico capitano perugino architettava la rimonta? In verità, non c’è molto da contestargli.

PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 7, Plotnytskiy 7,5, Semeniuk 7, Loser 7, Solé 6,5, Colaci 7. Ishikawa, Herrera, Cianciotta sv. All. Lorenzetti 7,5.

Fabrizio Monari