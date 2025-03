Volley Serie B

Stadium Mirandola 3Arredopark Dual 1(25/21 25/27 25/19 25/21)

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 18, Sitti, Maletti 7, Rustichelli R. 7, Albergati 23, Reyes 13, Catellani (L1), Flemma 4, Scaglioni 2, Brodolo 3, Bevilacqua, Zanetti, n.e. Rustichelli M. (L2), Egwaoje; all.: Bicego.

ARREDOPARK DUAL CASELLE VILLAFRANCA: Peslac 17, Bonizzato 9, Valbusa 9, Sasdelli 2, Tarocco 15, Solazzi 4, Frigo (L1), Caliari, Cerfogli 1, Perera 3, Rancan 2, Sommavilla (L2), n.e. Hernandez, Artoni; all.: Pes.

Arbitri: Santin - Tramontano.

Note: Durata set 28’ 32’ 29’ 29’ per un totale di 118’. Stadium 77 su 100 (B.S. 13, Vinc. 9, Muri 11, E.P. 13), Arredopark 62 su 88 (B.S. 14, Vinc, 2, Muro 7, E.P. 9).

La Stadium capolista in Serie B non sbaglia un colpo, e mantiene intatto il vantaggio di sette punti sulla National Villa d’Oro seconda: non tragga in inganno però il netto risultato finale, perché la squadra di Bicego ha dovuto sudare per portare a casa l’intera posta in palio, contro una formazione che ha giocato senza condizionamenti psicologici.

Tiene il passo come detto, la National, che con una concreta prova in attacco, ed in ricezione, si sbarazza per 3-0 del Radici Cazzago, in una gara mai in discussione, e rimane in scia anche l’Hokkaido Bologna, che l’Univolley Carpi non riesce a fermare, arrendendosi per 1-3 dopo aver provato a reggere per tre set. Sconfitta al tie break per il Modena Volley, che perde 2-3 a Grassobbio, cedendo di schianto solo nel quinto set: nell’altro girone, ferma la Kerakoll Sassuolo, cui il maltempo impedisce di giocare a Pontedera, bella vittoria della Beca Tensped Spezzanese che, trascinata dal solito Bartoli con 25 punti, batte l’AMA S.Martino 3-1, mentre nel femminile, bel successo salvezza per la Bsc Materials Sassuolo, che si impone 3-0 a Crema.