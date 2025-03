Under 18 femminile. Cbf Balducci Paoloni campione provinciale

È campione provinciale l’under 18 della CBF Balducci Paoloni Macerata (in collaborazione con la Volley School, formata insieme alle società Paoloni Appignano e Volley Macerata, e con la società Eurovolley Pollenza). Il titolo è stato vinto nella finale disputata a Pollenza contro la Volley 79 Civitanova terminata 3-0 a favore delle maceratesi allenate da coach Marco Valenti e dal vice coach Germano Baccifava con parziali di 25-19, 25-13, 25-12. Grazie a questo successo, che bissa il titolo conquistato l’anno scorso, la CBF Balducci Paoloni Macerata, il cui settore giovanile è guidato dal direttore tecnico Nicola Bacaloni, andrà a giocarsi il titolo regionale Under 18 nelle prossime settimane. Le arancionere, tra l’altro, sono campionesse delle Marche uscenti e proveranno a confermarsi. A guidare la formazione arancionera al successo nella finale provinciale, la palleggiatrice e capitano Valeria Mercante, reduce dalla recente e ulteriore convocazione con il Club Italia. L’atleta della CBF Balducci Paoloni, infatti, ha preso parte dal 10 al 14 marzo in Sardegna allo stage di allenamenti del Club Italia del Centro, su convocazione di Marco Mencarelli, dt delle giovanili femminili Fipav. Di seguito le ragazze dell’Under 18 che hanno conquistato il titolo provinciale: Alessia Capodacqua, Alice Ciccarelli, Sara Costantini, Caterina Dignani, Matilde Fabbroni, Giorgia Gattafoni, Valeria Mercante, Lucrezia Montecchiari, Giada Pacioni, Sofia Pasquinelli, Chiara Salvucci, Luce Spernanzoni, Chiara Tartabini, Cristina Andrea Teloni, Viola Maria Tittarelli.