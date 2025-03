Le parole dell’argentino. Capitan De Cecco fa chiarezza sul suo futuro: "Ho un altro anno, nessuna offerta al ribasso»

In sala stampa sale anche Luciano De Cecco (foto), protagonista di due set giocati in maniera pressoché impeccabile dalla Valsa Group. Il capitano di Modena però ci tiene, sollecitato dalle domande, a parlare molto chiaramente del suo futuro: "Io ho ancora un anno di contratto con Modena – il commento del palleggiatore argentino – poi quello che deciderà di fare la dirigenza io non lo so. Quello che posso dirvi è che le offerte di rinnovo al ribasso che sono uscite sui giornali sono bugie, non ho mai ricevuto nessuna offerta di questo tipo e non mi sono mai confrontato con la società. Io ho un altro anno, vedremo cosa succederà, ma da parte mia io sono molto tranquillo e questo è quanto". Sgombrato il campo dalle voci, De Cecco passa all’analisi di una partita che i gialloblù avrebbero potuto portare sull’1-1 e quindi rendere più incerta nell’esito. Proprio su come è finito il secondo set il capitano della Valsa Group ha un rammarico: "Abbiamo commesso qualche errore di troppo dal 23 in poi, errori di cui loro hanno fatto tesoro. Poi abbiamo giocato punto a punto e sicuramente loro hanno preso qualche difesa in più andandosi a prendere il parziale. Fino al 23-20 abbiamo giocato molto bene, loro comunque hanno tenuto bene ovunque. Peccato per qualche errore in attacco e qualche difesa loro. Peccato, perché per fare il salto di qualità quel set dovevamo portarlo a casa". La sensazione è che Modena ormai sia molto vicina al livello dei suoi rivali, ma che questo non basti per provare a portare la serie su binari equilibrati, a vincere le partite. "Il livello non è ancora sufficiente? Beh, Perugia è la prima della classe, per vincere contro di loro ci vuole un match di altissima qualità, quasi estrema. Abbiamo giocato tre set a Perugia e due set oggi (ieri, ndr) di altissimo livello, non è bastato. Dobbiamo superarci per riportare la serie a Modena e a Perugia ci proveremo, ognuno di noi dovrà mettere qualcosa in più". De Cecco parla anche del terzo set: "Loro sono partiti molto forti e noi ci siamo portati dietro quella delusione del secondo set, soprattutto in battuta e ricezione. Ci servirà comunque l’aiuto di tutti, ma in un set così è difficile contrastare la loro inerzia". Insomma, concludendo non è tanto quel terzo parziale perso male e nel quale Modena è andata sotto sin dai primi scambi, ma più un secondo parziale scivolato via quando sembrava essere già in pugno: "Se dobbiamo rimproverarci qualcosa – racconta De Cecco sul finale della sua conferenza stampa – è proprio non aver portato dalla nostra parte il secondo set, in casa in gara 2 così come in gara 1 a Perugia. Abbiamo un’altra occasione per provarci".

a.t.