L’Emma Villas vive una serata difficile. Vittoria al tiebreak dopo tanta fatica

EMMA VILLAS: Copelli 8, Trillini 3, Nevot 3, Bonami, Tallone, Coser, Krauchuk 26, Milan 19, Gonzi, Acuti 2, Pierotti 12, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

AVERSA: Pinelli 1, Spignese, Argenta 14, Canuto 10, Lyutskanov 21, Presta 10, Rossini, Biasotto, Spagnuolo De Vito, Chiapello, Schioppa, Gatto, Marra 6, Agrusti. Allenatore Tomasello.

Arbitri: Turtù, Usai.

Parziali: 25-23, 20-25, 25-16, 15-25, 15-12.

SIENA – Servono cinque set alla Emma Villas per domare la strenua resistenza di Aversa. Una serata più difficile del previsto che complica la corsa al secondo posto, avendo dilapidato per strada un punto nel duello a distanza con Cuneo. Il quinto tiebreak nelle ultime sei partite premia i biancoblù, mai in affanno nella frazione finale, ma decisamente meno a loro agio in altri frangenti del match, tanto appunto da dover ricorrere ad una parziale spartizione della posta. Top scorer di giornata Krauchuk, con 26 punti, bene anche Milan, ripescato dalla naftalina e autore di 19 punti. Di là irresistibile, a tratti, il bulgaro Lyutskanov, già grande protagonista della gara d’andata.

Le premesse per una serata lunga ci sono già nel primo set: prima Milan e Krauchuk allungano per il +4 (10-6), poi un errore di Copelli riporta sotto Aversa, ancora Milan per il +3 (16-13) e di nuovo Aversa vicina (17-16) con Canuto. Sul 24-20 gli ospiti annullano tre setpoint consecutivi e hanno pure la palla per vanificare il quarto, ma la difesa biancoblù permette a Krauchuk di chiudere sul 25-23.

Il secondo parziale è condotto quasi interamente da Aversa. Normanni avanti 8-4, poi 16-12, quindi in controllo fino al 25-20 che vale la parità. Nel terzo primo allungo senese con Krauchuk che buca il muro per l’11-8. Aversa contro break 11-10. Poi Emma Villas dilaga: 16-12, quindi 23-14 con Aversa concentrata ormai sul quarto set. Chiude Copelli con l’ace. Nel quarto c’è equilibrio fino al 6 pari, poi il turno di battuta di Lyustkanov è esiziale: +5 Aversa. Un muro di Copelli su Canuto è l’unico guizzo di un set che poi vede dilagare Aversa. Si va al quinto, la cui fase iniziale è particolarmente brutta. Le squadre sparacchiano servizi in rete o fuori (quattro errori per parte), il primo lampo è di Milan che firma il muro del +3 (9-6). È la fuga decisiva, alimentata poi dalle palle messe a terra da Krauchuk e Pierotti. Emma Villas avanti 14-11, il primo matchpoint non va a segno per l’ennesimo errore al servizio, sul secondo invece fa centro Trillini di spalla, vincendo rocambolescamente una contesa sotto rete.