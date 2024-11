Volley, Serie B. Tutto pronto per un derby da Lupi. Due formazioni in cerca di riscatto

Turno infrasettimanale in Serie B, con il derby di stasera a Pontedera al PalaMatteoli alle 21, con ingresso gratuito. Si tratta della sfida tra…Lupi. Tra quelli storici di Santa Croce ed i biancocelesti pontederesi del Gruppo Lupi. Il nome di questa azienda è pure presente sulla facciata del palasport santacrocese che ha assunto, da pochi anni, la denominazione di PalaParenti Gruppo Lupi Forum. Il derby arriva alla settima d’andata tra due squadre che ancora non hanno convinto, lasciando perplessi i rispettivi sostenitori. I biancorossi della Codyeco Lupi sono reduci da due sconfitte consecutive con relativa scivolata al quarto posto e con un turno di riposo da osservare. Il tonfo interno di sabato scorso con la Sestese è stato inaspettato quanto clamoroso. I conciari si affidano al derby per rimettersi in piedi. Su tutti i campi della quarta serie nazionale i santacrocesi sono particolarmente attesi dagli avversari. Tutti vogliono battere una compagina storica, la ex regina della A2 che oggi veste i panni della nobile decaduta, cercando di riprendersi – in tempi medio brevi – palcoscenici più consoni ai suoi trascorsi. Dall’altra parte della rete ecco un Gruppo Lupi al quart’ultimo posto, posizione scomoda. Servono i punti per tirarsi fuori dalla zona critica e compattezza di squadra (tecnica e morale) per tenere botta in un campionato equilibrato. Coach Simone Buti non recupererà nessuno fra Lumini, Lusori, Pantalei e Carrai, già tutti indisponibili sabato scorso a Sassuolo.

Marco Lepri