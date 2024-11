Primo derby in Serie B unica tra Vigili e Ama

Nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata del girone d’andata della Serie B maschile si affrontano stasera alle 21 al PalaCanossa di via Paterlini le formazioni dei Vigili del Fuoco Marconi e dell’Ama San Martino, un derby che in Serie B unica (che esiste dalla stagione 2016-2017) non si è mai giocato, mentre diversi nel passato (comunque oltre 15 anni fa) furono gli scontri in B1. Le due società hanno ambizioni differenti, i Vigili del Fuoco sono neo promossi e quindi vogliono consolidare la categoria, l’Ama gioca in B da tanti anni ed ha costruito una squadra per puntare ai play-off. La classifica dice che i reggiani di Panciroli sono decimi con 7 punti, mentre i sammartinesi di Levoni sono primi con 13, ma a pari punti con La Spezia che ha giocato una gara in meno. Alle loro spalle la Maxitalia Sesto Fiorentino ha 12 punti e una gara in meno, Santa Croce ne ha 12 e l’Upc Camaiore ne ha 11 e una partita in meno.

Abbiamo chiesto ai due tecnici di fare un quadro della partita odierna, quale sia la loro forza e cosa temano degli avversari. I due si conoscono benissimo da anni, Levoni allenò anche il Panciroli giocatore e fu primo coach dei Vigili negli anni dal 1993 al 1998 per poi tornare anche in seguito, mentre Panciroli ha allenato l’Ama San Martino per quattro stagioni, sino al 2018.

I due si sono affrontati nella Serie B unica nel 2017, quando Panciroli allenava San Martino e Levoni era a Campegine.

"Io sono sorpreso positivamente del campionato che stiamo disputando - dice Panciroli dei Vigili del Fuoco - nel mio organico solo due ragazzi hanno esperienza di B e quindi l’impatto con la categoria superiore non era facile. Ma non abbiamo timori reverenziali e, se si può dire, abbiamo il vantaggio di partire sfavoriti, ma questo proprio perché l’Ama ha un’ottima squadra a livello di Serie B e non solo del nostro girone. Propongono una diagonale fortissima, di contro noi abbiamo una grande voglia di ben figurare. Siamo molto carichi e vogliamo far bene, peccato che ci manchi Viola che si è infortunato di recente. Con Levoni ci conosciamo da una vita, segreti di gioco non ce ne sono".

Stefano Levoni, coach da quest’anno dell’Ama San Martino, si dice soddisfatto dell’inizio del campionato della sua squadra. "Sì, sono contento, anche se magari la sconfitta con Camaiore avrebbe potuto avere un esito diverso. Però non voglio sentir parlare che siamo la capolista, perché se le squadre che hanno una partita da recuperare la dovessero vincere noi diventeremmo automaticamente terzi e non da soli. I Vigili del Fuoco sono una bella realtà, provengono da due vittorie di fila con Grosseto e Parma. La prima soprattutto è di grande valore, non si vince per caso contro una squadra come quella toscana. Noi non li sottovalutiamo sicuramente: puntiamo molto sul nostro attacco e loro cercheranno i nostri punti deboli. Hanno un ottimo opposto in Magnani e giocano bene al centro, proveremo a disinnescare i loro punti di forza".

Entrambi i tecnici fanno poi appello al pubblico, perché onori questa partita, con l’ingresso alla palestra che è gratuito.

I Vigili del Fuoco sono annunciati con Cigni, Corbetti, Magnani, Catellani, Cavazzoli, Bonante, Ronzoni, Tamagnini, Piccinini, Gianferrari (libero), Nsia, Giovanelli (libero), Viola. Allenatore Panciroli, assistente Bonilauri. L’Ama San Martino ribatterà con Quartarone, Cassandra, Santini, Ghelfi, Cordani, Righi, Bonfiglioli (libero), Gozzi, Barbieri, Folloni, Fregni, Ghilotti. Allenatore Levoni, assistente Bassoli.

Arbitrano Scapinello e Miggiano.