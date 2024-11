Consar "Con Brescia poca concretezza"

Il primo 1-3 stagionale. Il primo match senza punti all’attivo. Dopo il 2-3 contro Porto Viro, la Consar – di nuovo al Pala de André – ha lasciato l’intera posta a Brescia. E, con essa, anche la leadership in classifica. Ora i giallorossi sono secondi, a -1 dalla Leonessa, in condominio con Cuneo, Prata e Acicastello, in un campionato di A2 che non ha ancora eletto la squadra da battere, o comunque la favorita n.1 su cui puntare. Nel match contro Brescia, la Consar, sotto 0-2, si è messa a giocare dal 3° set. Nel 4°, dopo una prodigiosa rimonta da 21-24, ha avuto anche 3 set ball per arrivare al tiebreak: "Per quello che è stato l’epilogo – ha commentato il regista ‘Nino’ Russo (foto) – possiamo anche recriminare qualcosa e avere qualche rimpianto per non essere arrivati al tiebreak. Per quello invece che si è visto in tutta la gara, la vittoria di Brescia è giusta e legittima. Sono stati bravi in tutti i fondamentali. Probabilmente, nei primi due set, li abbiamo anche agevolati noi ad entrare bene in partita. A pensarci bene, sono già due o tre partite che iniziamo in salita e ci troviamo sempre a rincorrere. Questa dinamica non è facile da gestire, perché poi devi puntare molto sul servizio. E, quando sei costretto a rischiare, si commettono errori. Evidentemente non siamo ancora pronti per prenderci questo tipo di rischi".

Per il ventenne regista partenopeo è stata la Consar la variabile che ha spostato gli equilibri: "Brescia ha giocato una partita lineare e dal rendimento costante. Quando noi abbiamo alzato l’asticella del nostro gioco, abbiamo dimostrato di essere al loro livello. Non c’era bisogno che loro ‘uscissero dal campo’, ma solo che noi fossimo più performanti e concreti. Ad esempio, il turno di servizio di Copelli è stato fastidioso per la loro ricezione. Nel 4° set siamo stati altalenanti, però, verso la fine, abbiamo piazzato qualche acuto importante, dimostrando che, quando giochiamo a pallavolo, siamo davvero competitivi e possiamo mettere in difficoltà chiunque".

La Consar è attesa ora dalla trasferta di domenica prossima Pineto, in un match alla portata, sul campo della terzultima, guidata in campo dal centrale ex ravennate Zamagni e allenata dall’ex regista giallorosso Simone Di Tommaso: "Adesso – ha concluso Russo – dovremo essere bravi a resettare. Lo abbiamo fatto sempre dopo le vittorie, a maggior ragione va fatto ora dopo questa sconfitta. Siamo consapevoli che è stato il primo ko da zero punti, però il campionato è ancora lungo e la prossima partita va affrontata con fiducia, puntando a riprenderci quella vetta che ci è appena sfuggita".