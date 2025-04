Modena sfida Verona: Giuliani punta sul servizio per la Challenge Cup

È un Alberto Giuliani (foto) che guarda soltanto al presente, senza pensare già alle semifinali o all’eventuale finale che garantirebbe a Modena un posto in Europa, quello che prepara il match odierno di Verona con la serenità di avere alle spalle due settimane di ottime prestazioni: "La squadra sta bene – racconta il coach – ed è uscita bene da una partita vera, quella con Cisterna, che è venuta al PalaPanini con l’intenzione di metterci in difficoltà e ci è riuscita per un paio di set in particolare". Giuliani individua poi l’arma che ha consentito ai gialloblù di risollevarsi e mettere in cascina altri tre punti ("soprattutto il servizio ci ha aiutato a reagire") consapevole che anche con Verona l’efficacia dai nove metri potrebbe essere un tassello in più per garantirsi un risultato utile contro una formazione che alzerà notevolmente il livello delle difficoltà per Modena: "Certo, Verona è un’avversaria tosta, che alzerà il livello. In regular season la Rana Verona ha fatto molto molto bene, una partita delicata da affrontare".

Gli scaligeri sono però reduci dal ko contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Non una buona notizia, comunque, per coach Giuliani: "Vorranno rifarsi e riprendersi con un bel risultato in casa, sicuramente. Dovremo cercare di rimanere tranquilli quando Mozic e compagni alzeranno il livello della battuta". Anche Modena può però migliorare alcuni aspetti del suo gioco rispetto a sabato scorso e più in generale alle tre positive partite di questo girone che qualifica alla Challenge Cup? "Certo – chiude il lato tecnico Giuliani – soprattutto nella stabilità dell’attacco di palla alta".

Intanto ieri sera Giovanni Guidetti ha trionfato per l’ottava volta nel campionato turco col suo Vakifbank, battendo in trasferta con il punteggio di 3-1 (25-16; 25-15; 19-25; 25-19) il Fenerbahce e ponendo così fine su un netto 3-0 alla serie scudetto. A maggio Guidetti inseguirà sempre col Vakif anche la sua personale settima Champions League.

Alessandro Trebbi