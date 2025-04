Addio a Renzo Ragazzi, leggenda del volley modenese e capitano della Minelli Modena

Il volley modenese piange un altro dei suoi campioni. Renzo Ragazzi (foto), schiacciatore funambolico e storico portacolori dell’ultima Minelli Modena, avrebbe compiuto 75 anni a giugno, ieri si è spento dopo una lunga malattia. Era stato un giocatore sbocciato giovanissimo, assolutamente alto per l’epoca col suo quasi metro e novanta, convocato praticamente imberbe nella Nazionale Juniores già a 17 anni e capace di ritagliarsi un ruolo importantissimo nella gloriosa Minelli Modena. Minelli che è stata la prima società maschile geminiana a vincere lo scudetto (1953, poi altri due consecutivi tra 1954 e 1955), e di cui Ragazzi è stato colonna portante, elemento imprescindibile e ultimo capitano tra il 1970 e il 1974, negli ultimi difficili anni prima della chiusura. Conclusa l’avventura sportiva della Minelli, che era rimasta in serie A per quasi 30 anni tra 1947 e 1975, migrò prima a Sassuolo, file Edilcuoghi, e poi seguendo il suo mentore e allenatore Livio Selmi alla Steton Carpi, riportandola in serie A nel 1980 e giocando lì, alla corte del professor Gianfranco Astolfi, per altri tre anni fino al 1983. È stato dirigente della Polisportiva 4 Ville, vicino a dove viveva, assieme all’altro compianto fuoriclasse della Minelli scomparso prematuramente, Francesco ‘Cisco’ Egidi col quale aveva anche condiviso l’esperienza della Nazionale Juniores. Le camere ardenti, allestite al Policlinico, saranno aperte anche oggi fino alle 18:30, i funerali si svolgeranno nella chiesa di Villanova domani, giovedì 24 aprile, alle ore 9.

a.t.