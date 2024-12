L’Hokkaido punta alla vetta. L’entusiasmo dei giovani

Ha una nuova missione da compiere, la Hokkaido Pallavolo Bologna: riprendersi la vetta. L’occasione è in arrivo: sabato, alle 20.30, i rossoblù saranno di scena ad Asola contro la Kema Remedello, nel mantovano per la undicesima giornata. I tre punti varrebbero la vetta solitaria con almeno due punti di vantaggio sulla terza, anche perché Mirandola, attuale capolista a +2 sui rossoblù, non potrà rispondere, chiamata a quel turno di riposo che la squadra di coach Guarnieri ha già scontato alla seconda giornata. Sarebbe il modo migliore per avvicinarsi al tour de force di fine girone di andata, destinato a raccontare le reali ambizioni di capitan Ronchi e compagni. Una cosa è certa: la Hokkaido era partita con l’obiettivo di salvarsi, dopo un’estate che aveva visto il club rinunciare all’A3 per questioni di costi e per la volontà di lanciare i talenti del settore giovanile, compresi i nazionali giovanili Luca Dalfiume e Martino Bigozzi, schiacciatore il primo e centrale il secondo: se il primo non sta trovando spazio con continuità, il secondo sì e trattasi di 2008. Tra i rossoblù trovano con continuità posto in sestetto il regista Tassoni (2007), il capitano Fabio Ronchi (2004), lo schiacciatore Davide Bernardis (2005), l’opposto Ricci Maccarini (2003). Ad alzare la media di una squadra fondamentalmente Under 20 è il centrale Reccavallo (classe 2000), arrivato dal mercato, insieme al libero Chiello, un classe 2006. Talento e voglia di emergere hanno visto la Hokkaido spostare rapidamente l’asticella: i rossoblù sono la sorpresa della stagione. E’ ancora presto per definire Bologna una big e aspirante alla promozione: per quello bisognerà attendere gli scontri diretti che scatteranno dopo la trasferta di Asola, a partire dal turno di mercoledì prossimo con la Transports Villadoro, al PalaSavena (ore 21). Il 21, poi i rossoblù saranno di scena a Scanzorosciate nell’ultimo turno prima della sosta natalizia. Alla ripresa, l’11 gennaio, sarà Mirandola a rendere visita ai rossoblù, per la penultima giornata del girone di andata. Ai playoff, promozione, al termine della stagione regolare, andranno solo le prime due della classe: ergo, saranno gli scontri diretti a raccontare se al giro di boa la Hokkaido sarà in corsa per la lotta promozione.