Savino, che show in Champions. Lo Stoccarda travolto in casa. Le scandiccesi volano ancora

SAVINO DEL BENE

3

ALLIANZ MTV STUTTGART

0

SAVINO DEL BENE: Magnani (L2) ne, Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 3, Bajema 5, Graziani 6, Nwakalor ne, Da Silva Carol ne, Baijens 7, Antropova 18, Mingardi 2, Gennari. All. Gaspari.

ALLIANZ MTV STUTTGART: Koskelo (L1) ne, Morrissette 3, Bozic 1, Stautz 3, Robinson 5, Reesinik (L2), Knollema ne, Martin 4, Varela Gomez 8, Rivers 12, Veltman ne, Krenicky, Segura 8. All. Bitter.

Arbitri: Simonovska - Simic

Parziali: 25-16, 25-12, 25-22

Prosegue spedito il cammino in Europa della Savino Del Bene che nella prima giornata del girone di ritorno della Champions liquida le tedesche dell’Allianz Mv Stuttgart con un secco 3-0 bissando il risultato dell’andata e si consolida al comando del girone. Nel sestetto iniziale Gaspari, con Ognjenovic-Antropova, il duo Herbots-Bajema e il libero Castillo chiama in campo le centrali Graziani e Baijens lasciando in panca Carol e Nwakalor. Nel primo set dominio incontrastato delle biancoblù, puntuali in ogni reparto e decisive con Antropova, Baijens e Herbots. Sul 22-15 Gaspari fa entrare Mingardi per Graziani e il set si chiude con la bordata di Baijens. Seconda frazione: Scandicci è assoluto padrone del campo con il 75% (contro il 56%) in ricezione e il 58%-34% in attacco. Sul 20-10 escono Ognjenovic e Antropova per Gennari e Mingardi e si va sul 2-0.

Il terzo set inizia in calo per le padrone di casa, le tedesche ne approfittano e si portano al 6-12. La reazione non si fa attendere, con un ace di Baijens e due di Ognjenovic le distanze si riducono e sul 17 pari arriva l’aggancio. Lo Stuttgart va di nuovo avanti ma ancora Kate e un muro firmano il sorpasso. Sul 24-20 le tedesche annullano due match point ma sul terzo, con un fulmine di Antropova, capitolano. MVP Antropova con 18 punti, 3 ace, 2 muri; Scandicci superiore negli ace (7-5), in attacco (47%-40%) e a muro (5-3), leggermente sotto in ricezione (43%-46%).

Franco Morabito