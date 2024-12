Pallavolo Serie A2. Emma Villas, obiettivo Fano. Coser: "Sarà combattuta»

L’Emma Villas prepara la delicata trasferta di Fano dove in palio ci sono punti preziosi per la lotta playoff. Il punto della situazione è stato fatto dal vice libero Martin Coser: "Quella di Fano sarà una partita molto combattuta – ha sottolineato il portacolori biancoblù –, soprattutto in ottica playoff, visto che in questo momento ci troviamo a due punti dalla settima posizione. Fano sta giocando un’ottima pallavolo, sta dimostrando sul campo di essere molto preparata, ha disputato ottime partite contro squadre di livello come Cuneo e Catania". Emma Villas carica dopo il netto 3-0 a Palmi: "Per quanto ci riguarda – ha aggiunto Coser – abbiamo giocato una buona pallavolo contro Palmi, abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato durante la settimana, questo 3-0 sicuramente ci fa piacere, ci dà la spinta per continuare a spingere. È stata una partita facile, un po’ per merito nostro un po’ per demerito loro. Sicuramente dopo la prestazione di Cantù abbiamo trovato una chiave di volta, speriamo di continuare la striscia". Striscia necessaria per rientrare nelle prime sette posizioni. Coser ha professato ottimismo: "Il campionato è molto combattuto, le squadre sono molto vicine. I punti non sono tanti quelli di distacco, se concludiamo il girone di andata nel migliore dei modi riusciamo anche ad avvicinarci al gruppetto di testa". Intanto la società stata premiata con una menzione speciale nel corso del Siena Sport Day, l’appuntamento annuale organizzato dal Gruppo Stampa Autonomo di Siena in collaborazione con il Coni. La società biancoblù è stata premiata per il percorso effettuato a Siena negli ultimi dieci anni, sia dalla prima squadra sia dalle formazioni giovanili. A ritirare il premio al Siena Sport Day il vicepresidente Fabio Mechini e il responsabile del settore giovanile Luigi Banella.