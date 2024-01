L’Invicta attesa oggi dal big-match. Ecco la capolista Toscana Garden Arno

Dodicesimo turno per il campionato di serie B maschile di volley. Sabato sera decisivo per testare le vere potenzialtà dell’Invictavolleyball di coach Fabrizio Rolando. I grossetani infatti, alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, ospitano la capolista Toscana Garden Arno, formazione prima in classifica con 30 punti, frutto di 10 vittorie; grossetani terzi a quota 26 punti. Alessandrini e compagni si giocano tanto in questo incontro casalingo contro una delle big del torneo. La formazione di Pontedera punta infatti al salto di categoria ed arriva in Maremma consapevole di trovare comunque una squadra forte. Si prospetta quindi una sfida bellissima. Il programma della giornata: New Volley Sansepolcro-Upc Delta Bevande, Maury’s Comcavi Tuscania-Maxitalia Jumboffice, Lupi Santa Croce-Ies Mv Tomei Livorno, Ecosantagata Civita Castellana-Volley Club Orte, Invictavolleyball-Toscana Garden Arno, Italchimici Foligno- Kabel Volley Prato, Naturenergy Anguillara-Gruppo Lupi Pontedera. La classifica: Toscana Garden Arno 30, Maury’s Comcavi Tuscania 30, Invictavolleyball 26, Gruppo Lupi Pontedera 23, Maxitalia Jumboffice 22, Ecostagata Civita Castellana 21, Italchimici foligno 15, Naturenergy Anguillara 14, Upc Delta Bevande Camaiore 13, Ies Mv Tomei Livorno 13, Lupi Santa Croce 13, Kabel Volley Prato 10, New Volley Sansepolcro 1, Volley Club Orte 0.