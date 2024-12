L’Omag-Mt si gode la vetta: "Playoff il primo obiettivo"

C’è grande entusiasmo a San Giovanni per una Omag Mt capolista nel suo girone A nel campionato di volley A2 femminile, e soprattutto reduce da una vittoria contro tutte le altre big del campionato (Macerata, Brescia e Messina) nel girone di andata. E per altro, tutte col medesimo punteggio di 3-1. L’ultima impresa in ordine di tempo è arrivata domenica scorsa contro Messina, che era arrivata al PalaMarignano da imbattuta e da prima della classe. Insomma, davvero ottime premesse per una stagione che potrebbe essere davvero esaltante e dal profumo di serie A1 per San Giovanni.

Ed esulta lo stesso coach Massimo Bellano (nella foto), il quale però predica anche calma: "Noi giochiamo partita dopo partita e sicuramente queste vittorie aumentano la nostra consapevolezza e ci danno tanto entusiasmo. Parlare di serie A1 però è prematuro. Certamente siamo in linea con i programmi iniziali della società, crediamo ancora più decisi nei play-off ma siamo ad un terzo della regular season". Terminato il girone di andata, da domenica prossima si aprirà il ritorno con altre 9 partite. Poi le prime 5 del girone A si giocheranno la Pool Promozione con le altre prime cinque squadre del girone B. Alla fine della Pool Promozione la prima in classifica andrà direttamente in serie A1, mentre dalla seconda alla quinta squadra si giocheranno i playoff con semifinali e finale.

"I playoff sono l’obiettivo al quale crediamo fortemente – continua il coach Bellano –, ma bisogna ancora arrivarci e dopo 9 partite è difficile sbilanciarsi oltre. Noi vogliamo mantenere alta la concentrazione ma mancano ancora altre 9 partite del girone di ritorno, e 10 partite della Pool Promozione dove si giocherà andata e ritorno con le prime cinque squadre del girone B". Ma il PalaMarignano domenica era una bolgia ed i tifosi sono davvero molto ottimisti. Ora si entra nel vivo anche con la Coppa Italia di serie A2: "Un altro nostro obiettivo è fare bene in Coppa – spiega Bellano – ed avremo i quarti in casa contro Cremona mercoledì 18 dicembre al PalaMarignano alle ore 20,30. Ci crediamo, anche perché sarà gara unica in casa nostra". Ci sarà bisogno di tutti, anche della panchina, da dove fino ad oggi sono arrivati buoni segnali anche se poco minutaggio: "Nelle prossime settimane ci sarà spazio per tutti, anche perché le partite saranno tante ed il campionato entra nel vivo, con la Coppa, che ci porterà a giocare anche a metà settimana, ne abbiamo già parlato tra noi".

Luca Pizzagalli