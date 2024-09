’Lotteria’ per gli abbonati. Chi vince va... in panchina

La Conad lancia #SiamoGranata, la campagna abbonamenti in vista del campionato di A2. Sul sito liveticket.it, nella sede di via Volta e durante le amichevoli interne, la società permetterà fino al 1° ottobre di acquistare la tessera stagionale: a differenza del recente passato, tuttavia, il ritiro avverrà nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre sempre in sede, oppure il 13 ottobre dalle 16 alle 17 in occasione della prima gara casalinga al PalaBigi della squadra allenata da Fanuli, che affronterà Ravenna.

Sono previste riduzioni per i possessori di Conad Card e per gli abbonati Eden, privilegio riservato quest’anno anche agli abbonati della Pallacanestro Reggiana. Assistere alle 13 partite con ingresso all’area hospitality costerà 110 euro (ridotto 75), mentre sarà data ai tifosi la possibilità di scegliere pacchetti con un minor numero di gare a scelta: l’accesso a 9 match costerà 75 euro (ridotto 50), quello a 6 avrà un prezzo di 50 euro (ridotto 35) e quello da 4 sarà da 40 (ridotto 25).

I possessori degli abbonamenti interi e ridotti da 13 e 9 partite parteciperanno a 4 ’lotterie’: i 4 vincitori avranno diritto a prendere parte ad una trasferta in pullman con la prima squadra e potranno anche sedere in panchina e assistere da vicino al match. Previsto, infine, un abbonamento super ridotto a 65 euro per le 13 sfide interne riservato a giocatori e allenatori tesserati presso società sportive di pallavolo, minorenni over 12 e over 65, studenti universitari, oltre ai possessori di Conad Card, abbonamento Eden o Pallacanestro Reggiana.

Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione in palestra: dopo aver perso 3-1 in trasferta l’amichevole con Modena, venerdì sarà la volta del test di Sant’Ilario con Mantova.