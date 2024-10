Lunezia punta sui giovani: "Il risultato? Non conta"

Il Lunezia Volley ha ufficializzato l’organigramma dirigenziale, con il presidente Massimo Magnavacca alla guida

Presidente quali saranno le aspettative della società?

"Già da tempo abbiamo deciso di puntare tutte le nostre energie sul settore giovanile. Da quest’anno più che mai questo sarà l’indirizzo esclusivo del nostro lavoro con un particolare riguardo per le fasce più giovani, dal minivolley, o S3 che dir si voglia, in su. L’obiettivo è avvicinare le bimbe a questo fantastico sport. L’augurio è che vengano tutte volentieri in palestra, senza essere per forza spronate dai genitori".

Quest’anno il vostro massimo campionato sarà la Prima Divisione, con quali ambizioni?

"In squadra ci saranno quelle ragazze (U18 e U16) che in questo processo di crescita sono un po’ più avanti. Sono consapevoli di affrontare un campionato che comincia ad essere impegnativo contro atlete con una maggiore esperienza. Questo servirà per testare la preparazione delle nostre ragazze senza l’assillo del risultato a tutti i costi. I risultati in questi anni sono arrivati, ma non è quello il fattore determinante".

Com’è organizzata la società? "Abbiamo destinato ad ogni gruppo dei dirigenti che seguiranno i tecnici per far sentire sempre la presenza della società. Un modo per affrontare eventuali problematiche e gestire al meglio anche i rapporti con i genitori, che non smetteremo mai di ringraziare. Il nuovo Lunezia ha l’intento di destinare alle fasce più piccole le migliori energie tecniche. Il grande afflusso di nuove bambine registrato in queste settimane ci spinge proprio verso questa prospettiva".

Organigramma della società

Presidente: Massimo Magnavacca. Vice: Massimo Curi. Direttore sportivo Carlo Martini. Segretaria Elisabetta Moriconi. Addetto social: Francesco Cisternino, Medico sociale: Alessandro Soriani. Consiglieri: Marco Evangelisti, Giovanni Maccione, Gianluca Poletti, Domenico Pinto, Laura Toracca e Paolo Toracca.

Ilaria Gallione