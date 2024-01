Milano non fa sconti, Trento dominata

Non una normale prima partita del 2024 per l’Allianz Vero Volley Milano: che in campo non ci sarebbe stato molto da fare per il fanalino di coda Itas Trentino lo si sapeva, ma al di là del facile 3-0 ottenuto dalle padrone di casa in un’Allianz Cloud comunque gremito (3.832 spettatori nell’ultimo giorno di festa) la serata di ieri ha regalato spunti interessanti, a cominciare ovviamente dall’attesissimo debutto sulla panchina delle ospiti di Davide Mazzanti. L’ex commissario tecnico della Nazionale, esonerato dopo una turbolente estate in Azzurro, per uno strano scherzo del destino si è subito trovato davanti Paola Egonu, che non ha fatto sconti, come sempre. Schierata titolare da coach Marco Gaspari, la top scorer assoluta del girone d’andata di serie A1 ha fatto la differenza nel suo primo turno di servizio, tra servizi vincenti e mezzi punti, che sono poi stati completati dalle compagne, per un parziale di 8-0 che sul 12-4 ha chiuso in anticipo i conti di un primo set a senso unico. Rotto il ghiaccio, le ospiti però hanno iniziato a giocare con maggiore attenzione ed efficacia, restando in scia fino al 15-14 quando proprio Paola Egonu è stata sostituita per un problemino al ginocchio destro. Con Adhu Malual nel ruolo di opposto, Milano ha comunque tenuto la barra dritta portandosi su un 2-0 firmato anche da Raphaela Folie. L’esperta centrale, rimasta a guardare praticamente per tutto il girone d’andata e rientrata in campo da titolare nell’ultima partita del 2023, ovvero nel derby vinto in casa della UYBA Volley Busto Arsizio, ha dato altri importanti segnali sia a muro che in attacco.

Ottime notizie quindi per il suo allenatore che nella seconda parte della stagione, quella che conta, avrà un’altra freccia al suo arco, a riconferma del fatto che la profondità del roster a sua disposizione rimane la vera arma in più anche in prospettiva scudetto. Nel terzo parziale, Paola Egonu è tornata in campo, segno che il suo problema fisico era davvero di poco conto, visto che non ci sarebbe stato bisogno di rischiare nulla visto avversario, punteggio e classifica. La donna simbolo della nostra pallavolo, uscita quando il suo tabellino recitava già 13 punti, ha ripreso a martellare come se nulla fosse stato, anche se Trento è rimasta un po’ a sorpresa in partita, almeno fino a quando Myriam Sylla, subentrata dalla panchina in una sorta di staffetta con Nika Daalderop, ha firmato il primo doppio vantaggio sul 15-13. A chiudere i conti ci ha pensato poi ancora Egonu, top scorer dell’incontro alla fine con 20 punti, per la decima vittoria di fila in campionato di un’Allianz Vero Volley Milano che si è confermata così al secondo posto della classifica alle spalle della solita Prosecco Doc Imoco Conegliano, impostasi con un secco 3-0 anche sull’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, ma davanti alla Savino del Bene Scandicci, a segno nell’anticipo dell’Epifania contro l’UYBA Volley Busto Arsizio. Proprio le toscane saranno le prossime rivali in serie A1 della squadra del Consorzio, nel big match di sabato sera. Prima però ci sarà la Champions League, per entrambe, con la quinta giornata della fase a gironi: Milano, prima nel suo raggruppamento, si ritroverà davanti le campionesse di Serbia del Jedinstvo Stara Pazova, già spazzate via all’esordio stagionale nella competizione.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-ITAS TRENTINO 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)

A.G.