Milano senza pensieri. Vallefoglia in archivio. Egonu è top scorer

È iniziato con il piede giusto il cammino della Numia Vero Volley Milano nei playoff scudetto di serie A1. La squadra del Consorzio, seconda testa di serie alle spalle di una Prosecco Doc Imoco Conegliano ancora imbattuta, non ha avuto troppi problemi nello sbarazzarsi della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in gara-1 dei quarti, chiusa con un netto 3-0. Paola Egonu e compagne, memori del fatto che per due volte in stagione erano state costrette al tie-break dalle ostiche marchigiane, hanno giocato con la giusta concentrazione fin dal primo set. L’unico brivido è stato per un problema al ginocchio accusato da Alessia Orro, riuscita comunque a restare in campo fino alla fine senza troppi problemi. Nel secondo parziale un break iniziale di 10-3 ha messo subito le cose in chiaro, con le ospiti che hanno se non altro accorciato il gap prima del 2-0. Senza storia anche il terzo set, con Sylla e Kurtagic che ne hanno approfittato per chiudere in doppia cifra, alle spalle di Egonu, top scorer con 17 punti. Domenica alle 16.30 alla Vitrifrigo Arena gara-2.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-22, 25-16, 25-16)

Andrea Gussoni