Mirandola contro la cabala. L’andata fa ben sperare

Per la quinta volta in stagione, l’undicesima da quando gioca in Serie A3, la Stadium Mirandola scende in campo di sabato: i gialloblù di Mescoli sono impegnati alle 18 al PalaGrassato di Motta di Livenza contro la locale Pallavolo Motta.

Cabala. All’andata la Stadium è riuscita a sfatare la cabala contraria, portando a casa un 3-0 che aveva fatto sognare la tifoseria gialloblù, poi bruscamente svegliatasi con la serie negativa. Ora nuovamente i mirandolesi arrivano da un bel 3-0 conquistato domenica su Belluno, e vanno alla ricerca di quella continuità di risultati che sarebbe, oltre che necessaria, alla base dei progetti di risalita. Curiosamente però, Quartarone e compagni dovranno sfatare un’altra tradizione negativa, quella delle gare di serie A giocate il sabato, che si sono risolte tutte e dieci in altrettante sconfitte. Mescoli potrà contare sull’intera rosa a disposizione, e salvo problemi dell’ultima ora, non sono previste novità tecniche.

Crescita. Dall’altra parte della rete una Pallavolo Motta decisamente in salute dopo il cambio dello staff tecnico, prelevato in blocco dal Bologna: il nuovo tecnico Marco Marzola sembra aver trovato ’la quadra tecnica’, e la squadra dopo il suo arrivo a metà dicembre, ha portato a casa nove punti sui dodici a disposizione, lasciandosi la zona calda ampiamente alle spalle. La cosa strana è che Marzola gioca con lo stesso sestetto di prima, con Catone in regia opposto a Mazzotti, Luisetto ed Arienti al centro, Mian e Saibene, o talvolta Mazzon alla mano.

Diretta. Streaming sui canali YouTube della Lega Volley.

Il programma: (Oggi) Sarroch – Bologna; Motta - Stadium Mirandola; Salsomaggiore T. – Mantova; (Domani) Belluno Volley – S.Donà; Brugherio – Savigliano; Acqui T. – Garlasco; Riposa: CUS Cagliari.

Classifica: Mantova (*) punti 38, S.Donà 35, Savigliano (*) 31, CUS Cagliari (*) 30, Acqui T. (*) 26, Belluno 25, Motta 22, Brugherio (*) 16, Sarroch e Bologna 15, Stadium Mirandola (*) 14, Garlasco 11, Salsomaggiore T. 7. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni