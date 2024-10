Modena cede al Pontedera. La Moma fa suo il derby

Anche in questo weekend il maltempo finisce per interferire con i campionati minori di pallavolo, che fanno i conti con il blocco delle attività della città di Bologna: per quanto riguarda le modenesi, saltano solo le partite della Giacobazzi Nonantola in C Femminile, e del Limidi in D femminile, ma il timore che il problema si potesse allargare, come il maltempo, è aleggiato per tutto sabato. In ogni caso, il ritorno elle modenesi nei campionati nazionali è stato sostanzialmente positivo, con la sola sconfitta del Volley Modena, che ha ceduto al quinto set al Pontedera, che passa alle Guarini 3-2 (25/23 23/25 25/18 15/25 16/14) al termine di una vera battaglia di più di due ore, e nonostante le assenze importanti di Fronza, ben sostituita dalla Mattioli, e di Bellini, validamente sostituita da Pagot. In realtà perde anche la BSC Volley Sassuolo, che però cede nettamente nel derby con la Moma Anderlini, vittoriosa per 3-0 (25/23 25/19 25/19) in una gara che le rossoblù di casa hanno sempre controllato senza sforzo eccessivo, contro un Sassuolo poco incisivo in attacco e ricezione: nella fila della Moma bene come sempre Susio, e menzione anche per Alice Guerra. Restando nel settore femminile, doppia vittoria interna delle due modenesi di B2 femminile: con qualche patema in più del previsto la Zerosystem S.Damaso, che batte 3-1 (25/22 26/28 25/21 25/16) il Massa Lombarda, soffrendo un po’ nella parte centrale della gara, anche se va detto che coach Andreoli ha ruotato tutte le giocatrici, ed ha avuto in Caroli, 24 punti, la top scorer. Più semplice il successo dell’Hidroplants Soliera 150 sulla matricola AMA S.Martino per 3-0 (28/26 25/16 29/27), anche se in realtà le reggiane costringono per due volte ai vantaggi Baldoni e compagne. Nel settore maschile bella prova di forza della Kerakoll Sassuolo, che piega 3-0 (26/24 25/23 25/16) il temuto Firenze Volley: con una prova spaventosa a muro, ben 17 i punti in questo fondamentale, i ragazzi di Pupo Dall’Olio tagliano le gambe ai velleitari avversari, confermando le proprie ambizioni. Bel successo, e tre punti che valgono oro, anche per la Beca – Tensped Spezzanese, che centra la prima vittoria stagionale battendo il CUS Genova 3-0 (258/21 25/21 25/18).

Riccardo Cavazzoni