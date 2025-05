Modena vince al tie-break contro Padova e si prepara alla finale playoff contro Milano

Una partita sulle montagne russe in ogni fase del suo svolgimento consegna a una Modena sbagliona ma temperamentale l’occasione di chiudere la stagione col sorriso, arrivando in fondo ai playoff per il quinto posto. Partita sulle montagne russe compreso un quarto set rialzato da Buchegger col servizio e in un tie-break nel quale Modena ha tentato subito la fuga, si é fatta rimontare e poi ha dominato gli ultimi dieci minuti prima di farsi rimontare di nuovo e chiudere 15-11 il parziale decisivo, finalmente, dopo due ore e venti di pallavolo dall’alto tasso agonistico. Missione compiuta per i ragazzi di Alberto Giuliani, che sabato alle 17.30 si giocheranno nella finale secca contro Milano un posto in Europa nella prossima stagione, col vantaggio di essere di nuovo al PalaPanini. Un PalaPanini che nel 3-2 rocambolesco e faticoso inflitto alla Sonepar Padova dai gialloblù non ha lesinato qualche fischio e contestazione ai suoi beniamini, soprattutto nel terzo parziale, tenendo sulle spine i giocatori di Modena.

Per il resto l’inserimento di Massari per uno spento Gutierrez a partire dal primo parziale sembrava aver aggiustato una partita nata male, ma c’è stato bisogno del rientro del cubano per tornare a dare a Modena un giusto tono tra attacco e battuta in grado di sostenere il ritmo di una buona Padova, entrata in campo con la testa molto più libera rispetto a De Cecco e compagni. Soprattutto Gutierrez ha dato un contributo fondamentale nel successo del tie-break, tenendo alta la percentuale di attacco e piazzando anche due muri vincenti, totalizzando nel set decisivo oltre la metà dei propri punti personali. Per il resto bene Davyskiba, aggressivo Buchegger, in crescita esponenziale Pardo Mati.

La partita. Giuliani va sul sicuro: partono De Cecco e Buchegger, con Mati e Anzani al centro mentre dall’altra parte Cuttini schiera la squadra giovane con Stefani, Orioli e Truocchio. A sorpresa é Padova a dettare il ritmo anche se Mati impatta a quota 14. Gutierrez é falloso, il doppio cambio non funziona e allora spazio a Massari per un secondo set finalmente dominato grazie alla prestazione maiuscola di Vlad Davyskiba. Fine dei giochi? Macché. Il terzo set é il più equilibrato, sono ancora gli errori di Modena a consegnarlo a Padova. La grande paura arriva nel quarto set, coi fischi e la reazione veemente di Buchegger: dal 10-10 al 14-10 col servizio, si rianima anche Gutierrez e il match davvero prende la via di Modena col cubano che chiude la contesa sul 15-11 del quinto set dopo che Modena aveva lasciato andare tre match point. Con Milano sarà battaglia.