Montesport sconfitta 0-3 da Tirabassi e Vezzali in una partita combattuta

Montesport Fi 0 Tirabassi e Vezzali 3

Montesport: Galli, Cantini, Lazzeri, Eifelli, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Bruni, Dri. Castellani (L). All. Contrario e Benini.

Tirabassi e Vezzali Re: Muzi, Frignani, Pinarello, Coveccia, Maghenzani, Rossi, Pratissoli, Ndiaye, Magnani, Bonato, Caramaschi, Mantovani. Bici (L). All: Longa

Parziali: 20-25, 23-25, 19-25

MONTESPERTOLI - Niente da fare per la Montesport che non riesce a strappare punti, seppur lottando, ad un Tirabassi e Vezzali, e che deve arrendersi con il punteggio di 0-3. Nel primo parziale Tirabassi e Vezzali parte subito con il piede sull’acceleratore, poi la Montesport riduce gli errori e riesce a portarsi sul 18-20. Le emiliane però alzano il ritmo, e chiudono il set 20-25. Inizio di secondo set equilibrato poi è la Montesport a mettere la testa avanti, cercando poi di gestire il vantaggio (20-15). Tirabassi e Vezzali però ripartono e annullano le distanze e si gioca punto a punto: un errore al servizio chiude il set sul 23-25. Terzo parziale, le emiliane partono subito forte, dimostrando tutta la loro potenza in attacco. Contrario cerca di spronare le sue, ma Tirabassi e Vezzali ha in mano le redini del set: le padrone di casa cercano di ridurre le distanze e si rifanno sotto, ma le emiliane alzano di nuovo il ritmo, si affidano all’attacco, incontenibile per la difesa montespertolese e chiudono 19-25.