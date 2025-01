Montesport sfiora l’impresa. Decide tutto il quinto set

MONTESPORT 2 GARLASCO 3

MONTESPORT: Castellani (L1), Bruni 10, Lazzeri 18, Cantini 5, Scardigli 17, Giubbolini 15, Para 2, Dri, Mezzedimi, Ferri. N.E. Galli, Eifelli (L2). All.: Barboni.

GARLASCO: Favero (L1), Gallina 14, Ratti 19, Lombardi, Menini 14, Badini 8, Antignano 18, Giroldi 6, De Martino. N.E. Cremonesi, All.: Mattioli.

Parziali: 13-25, 25-22, 19-25, 25-18, 12-15.

MONTESPERTOLI - Primo set complicato per le padrone di casa che non riescono a contrastare la potenza delle lombarde, poi dal secondo parziale è tutta un’altra storia: la Montesport inizia a trovare continuità, lotta su ogni pallone e si porta a casa due set. Applausi ed onore alla Montesport per aver giocato alla pari di una squadra che lotta per salire in A2, conquistando un punto importante.

Inizio di gara complicato per la Montesport, 4-8, complici molteplici errori. Coach Barboni cerca di spronare le sue, ma Garlasco non fa sconti e per le lombarde è tutto fin troppo semplice. Nel secondo parziale la Montesport parte bene, gioca senza paura. Le bianco-blu trovano continuità e soluzioni vincenti.

Inizio di terzo set giocato punto a punto poi qualche errore di troppo della Montesport permette alle lombarde di allungare. Nel quarto set le valdelsane rientrano in campo determinate e il set si chiude 25-18.

Tie break: avvio equilibrato, le due squadre si rispondono colpo su colpo. Nel finale ci sono due incertezze degli arbitri e il set termina 12-15.