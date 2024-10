Mosaico e Olimpia insieme. Portuali, ecco Rambelli

Il movimento pallavolistico femminile nazionale permane vivacissimo, con numeri di praticanti in crescita, sulla spinta dei risultati di azzurri e azzurre. Anche Ravenna non fa eccezione: le palestre sono piene (anzi: strapiene) di giovanissime e la pallavolo mantiene la sua leadership nelle scelte sportive delle adolescenti. Complessa la geografia del settore. La proprietà veneta del Mosaico, dopo alcuni anni di investimenti significativi, si è disimpegnata cedendo i propri due titoli di B2, uno dei quali derivante da un’amara retrocessione. Permane un titolo di serie D che sarà onorato con una squadra giovanile mista, in collaborazione con l’Olimpia. A sua volta l’Olimpia Teodora (che era retrocessa in serie C) si è rilanciata rilevando un titolo di B1 e allestendo una interessante rosa di atlete in maggioranza giovani e ravennati. Martedì alle 17.30 la presentazione aperta al pubblico alla Sala Ragazzini di Largo Firenze.

Ma dietro la serie B c’è molto altro: si è irrobustita l’attività del Volley Academy, la "creatura" di Manù Benelli che abbandonerà la panchina per dedicarsi alla sua attività di promozione della pallavolo in giro per l’Italia e di direttore tecnico. A capo del settore allenatori rientrerà a Ravenna, dopo alcune esperienze fuori, Pierpaolo Pasini, cresciuto nella grande scuola tecnica del Messaggero degli anni novanta. La squadra parteciperà al campionato di serie C (partite interne a Lido Adriano) con una rosa molto giovane. "La crescita individuale delle singole atlete – illustra Pasini – è sempre stato il focus della Academy, ma vorremmo cominciare ad abbinare anche una maggiore attenzione ai risultati della squadra".

Serie C (partite interne alla Ricci Muratori) anche per la storica polisportiva dei Portuali, con squadra affidata a Stefano Rambelli e direzione sportiva di Cesare Iascio che conferma: "Siamo attrattivi verso nuove ragazze che si vogliono confrontare con la nostra realtà, che conserva le caratteristiche di una famiglia. I problemi rimangono quelli della disponibilità delle palestre e della gestione dei tesseramenti di atlete provenienti da altre società" Tanti decenni di attività anche per la sezione pallavolo femminile del Cral Mattei (ex Enichem ed ex Anic). La squadra disputa il campionato provinciale di Prima Divisione.

Marco Ortolani