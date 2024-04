Npsg alla volata finale. Nel mirino c’è l’Ormezzano

Il campionato di volley maschile serie B è ormai gli sgoccioli e nelle ultime cinque giornate la Npsg Trading Logistic cercherà di conquistare più punti possibili per concludere al meglio la stagione. Dopo essere tornata al successo tra le mura amiche lo scorso weekend, la Nuova Pallavolo San Giovanni proverà ad avere la meglio anche sul pericolante Ilario Ormezzano, avversario nel 22° turno. La trasferta, in programma stasera alle 21 al Palasport di Biella, vedrà i biancazzurri carichi più che mai per dare continuità alla bellissima vittoria ottenuta contro l’Alto Canavese. Grande protagonista della sfida è stato lo schiacciatore Elio Giuseppe Cormio (nella foto), capace di mettere a referto 17 punti. A lui il compito si presentare la gara odierna: "L’obiettivo per il finale di stagione sarà quello di continuare a rompere le scatole a chi sta più in alto di noi. Dovremo quindi giocare al massimo delle nostre possibilità e chiudere in bellezza, cosa che non siamo riusciti a fare nella passata stagione". Sfida complicatissima per la Zephyr Trading Valdimagra che ospiterà oggi alle 18 al ’PalaCõnti’ la capolista Sant’Anna Torino, squadra capace di mettere a segno 16 vittorie su 19 gare disputate. I rossoblù, penultimi in classifica, si presenteranno all’incontro al completo. Le altre partite della giornata sono: Parella-Alba, Grafiche Amadeo-Ciriè, Mozzate-Malnate e Saronno-Caronno.

Ilaria Gallione